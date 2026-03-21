Hipismo: Triple Corona en el Club Hípico Paraguayo

Este sábado se llevó a cabo la primera jornada y surgieron los mejores en la nueva propuesta de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA). Las amazonas y jinetes deberán sostener sus actuaciones en el segundo día, para poder acceder al podio en esta fecha de la.

Los resultados sabatinos

En la jornada sabatina se registraron los siguientes resultados:

Copa Élite

Categoría 0.60 Menores: 1ª Ainhoa Mendoza del Horse King Equitación con Isidoro, 2ª Montserrat Arzamendia; Mayores: 1ª Karina Ferreira de la Escuela Paraguaya de Equitación con Americana, 2ª Paloma Monges y 3ª María Paula Ferrés.

Categoría 0.70 Menores: 1º Facundo Vázquez del CHP con Bambam, 2ª Julieta Oviedo y 3ª Marthina Sosa. Mayores: 1ª Jimena Castillo del Rakiura con Moana, 2ª Guadalupe Moreno y 3ª Dulce Schembori.

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Categoría 0.80 Menores: 1ª Rihana Báez (Independiente) con Quelqu’un Z, 2° Giuliano Schembori y 3° Luka Vancorbeil. Mayores: Paulina Díaz de Vivar del CHP con Gondra, 2ª Sirsalis Servín y 3ª María José López.

Categoría 0.90 Menores: 1ª Paula Serrati del Horse King con Harmony, 2ª Alexia Báez y 3ª Giovanna Santi. Mayores: 1ª Vanessa Frere del CHP con Candela, 2ª Tetiana Lukianenko y 3ª Paulina García.

1.00 metro: 1ª Clara María Vera del CHP con CR Lalique, 2ª Paulina Beissinger y 3° Óscar Aponte.

Prestige 1.10: 1ª Ricardo Schweizer del Rakiura con Gama Rómulo, 2ª Ainhara Amado y 3° Óscar Aponte.

Grand Máster 1.30: 1ª Ignacio Galeano del CHP con Cue Channes, 2° Paul Edwards y 3° Emanuel Pérez.

Legend 1.20: 1° Emanuel Pérez del CHP con Tatabra Dinamite, 2ª Abril Portela y 3° Juan Ignacio Pena.