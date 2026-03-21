Palmeiras amplía su liderato tras vencer al São Paulo con un gol del colombiano Jhon Arias

El equipo comandado por Abel Ferreira se pone con 19 puntos en la clasificación, tres más que el São Paulo, al que hasta ahora aventajaba solo por número de goles.

Con el resultado del derbi paulista, el Palmeiras suma seis victorias en los últimos ocho partidos y emerge como el rival a batir en esta primera mitad de temporada.

A los cinco minutos de arrancar el encuentro, Arias adelantó al equipo tras protagonizar un rápido contraataque, señal de que el colombiano finalmente empieza a adaptarse pese a las dudas iniciales.

El delantero marcó su primer gol para el Palmeiras esta semana contra el Botafogo, después de seis partidos en blanco desde que fue fichado por una suma millonaria procedente del Wolverhampton inglés.

Aunque el São Paulo dominó la posesión del balón, no consiguió transformar eso en oportunidades de gol claras y se vio constantemente a merced de los contraataques del rival.

En la segunda parte, Abel Ferreira fue expulsado por reclamarle de forma insistente al árbitro sobre lo que consideró una falta no pitada contra Arias.

Con todo, el equipo no bajó la guardia y, con el refuerzo de un Vitor Roque recién entrado al campo, mantuvo su ventaja en el marcador hasta el pitido final.

Por otra parte, Fluminense se impuso este sábado 1-0 al Atlético Mineiro, lo que le hizo escalar a la tercera posición de la tabla a falta de los partidos del domingo del Bahía y del Flamengo.