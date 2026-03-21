Rahm, dispuesto a pagar multas al DP World Tour, pero sin jugar más de cuatro torneos

Jon Rahm hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Sudáfrica después de que se conociera que ha retirado la apelación que presentó ante el DP World Tour en 2024, cuando ingresó en LIV, a cuenta de las sanciones económicas impuestas por no jugar torneos del circuito europeo de golf que coincidían en fecha con los de la liga saudí.

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“Seguimos intentando hablar con ellos y negociar cuál es la mejor solución para ambos (...) Estamos intentando resolverlo y haciendo todo lo posible, pero no creo estar pidiendo demasiado. Si lo reducen a cuatro eventos, se aclarará mucho la situación”, explicó Rahm al término de la tercera jornada del torneo de LIV que se disputa en Johannesburgo.

Según el exnúmero uno del mundo, si el DP World Tour solo le pidiera jugar un mínimo de cuatro torneos en vez de seis, “firmaría”. “Esto significaría que pagarían las multas y quedaría libre para jugar en el LIV este año. No parece que deba ser una decisión muy difícil para ellos, pero al parecer, que yo juegue esos dos torneos adicionales es el límite”, remarcó.

Rahm recordó que, salvo un año que participó en cinco pruebas del circuito europeo, nunca ha jugado más de cuatro al año, como ha establecido el reglamento, por lo que hizo hincapié en que esa es su condición y que “no es justo” obligarle a que sean seis, dos de ellos designados por el DP World Tour.

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Entre esos torneos que en los estaría dispuesto a inscribirse una vez que acabe la temporada de LIV en agosto, citó, entre otros, Wentworth, el Abierto de Irlanda, el de Francia o el de España.

“Evidentemente, estaré en España. Ese siempre será mi momento más importante del año”, apostilló el golfista vasco sobre la prueba que se celebra en octubre en Madrid.

Las multas impuestas a Rahm por no haber jugador torneos del DP World Tour que han coincidido con los del LIV ascienden a tres millones de dólares (unos 2,6 millones de euros). EFE