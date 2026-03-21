Rahm retira su recurso contra el DP World Tour por las multas, aunque no prevé pagarlas

La decisión de Rahm, adelantada por el portal Golf.com y confirmada a EFE por fuentes del entorno del golfista español, es un episodio más en el pulso que mantiene con el DP World Tour al hilo de las multas, que en su caso suman unos tres millones de dólares (unos 2,6 millones de euros).

La retirada de la apelación registrada en 2024 tuvo lugar el pasado 10 de marzo, una semana después de que el exnúmero uno del mundo mostrara su malestar contra el circuito europeo, al que acusó de “estar usando y, de alguna manera, chantajeando” a los jugadores al ofrecerles un pacto para saldar sus multas por ser miembros de LIV a cambio de que participen en más torneos de su calendario.

El acuerdo fue aceptado en febrero por ocho golfistas de LIV, entre ellos, el español David Puig y el inglés Tyrrell Hatton, que también había apelado contra la imposición de multas, pero Rahm lo rechazó.

La oferta que le hizo el DP World Tour para firmar la paz obligaba al ganador del Masters de Augusta en 2023 y del Abierto de Estados Unidos en 2021 a disputar seis torneos, de los que dos eran decididos por el circuito.

"No me gusta lo que están haciendo actualmente con el contrato que nos están haciendo firmar. No me gustan las condiciones. No me gusta la situación y no voy a aceptar eso”, fue la respuesta del ‘León de Barrika’, quien subrayó que estaría dispuesto a firmar el acuerdo si la obligación se redujera a cuatro eventos, el mínimo requerido hasta ahora a los golfistas que participan en otras ligas.

El recurso permitió que, de forma provisional y hasta su resolución, el jugador vasco pudiera seguir participando en algunos torneos del DP World Tour y ser seleccionado para el equipo de la Copa Ryder que compitió en septiembre del pasado año.

Una vez retirada la apelación y en caso de que mantenga su postura de no liquidar las multas, la incógnita es si Rahm podría mantener la tarjeta del circuito europeo, elemento indispensable para jugar la Ryder del próximo año en Irlanda, y participar en algunas pruebas a las que siempre acude, como el Abierto de España en octubre.