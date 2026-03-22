El entrenador argentino Óscar Anaya copa el trío del Asociación de Hipódromos en Madrid

El debutante en España “Kildare Legend”, “Rojiblanco” y “Believe in Stars” coparon el trío por este orden.

“Kildare Legend”, un alazán comprado en Inglaterra por unos 40.000 euros para la cuadra Salvador Márquez, se estrenaba hoy en nuestro país. Con casi 200 días sin competir, el hijo de “Sea the Stars” partió muy brillante de cajones y su jockey, el luso Ricardo Sousa, debió optar por dejarle galopar y tomar la punta a falta de un kilómetro para el poste, para evitar tirar demasiado de su montura.

A partir de ahí, “Kildare” controló la situación y ninguno de sus doce rivales le inquietó.

Terminó con fuerza para ser segundo “Rojiblanco”, aunque no derecho, y en su final perjudicó a “Konfussion”, que peleaba por las colocaciones. Desde el fondo del lote cerraba “Believe in Stars” para, en foto con “Bruno” y el damnificado “Konfussion”, agarrar la tercera plaza en el podio.

La mañana arrancó con la brillante victoria de “Majestad”, un tres años que ya suma dos victorias sobre dos actuaciones y que apunta a los grandes premios de su generación.

Hoy, en el premio Fernando Savater, vino desde la quinta y última plaza para superar a los brazos a su buen compañero de patio (la preparación de Guillermo Arizkorreta) y colores (cuadra Mediterráneo) “Shy Guy”.

Jaime Gelabert montó a este “Majestad”, como también a “Sound of Freedom”, que en la segunda carrera del día tuvo que trabajar más para imponerse con su remate en la milla del premio Francisco Salas, en llegada apretada con la torda “Lady Cocody”, que a poco del poste dio un bandazo que a buen seguro le privó de la victoria.

El premio Chamartín, con 1.200 metros en línea recta, era la primera cita principal para los caballos más rápidos del hipódromo. Y “Madrid”, un purasangre acostumbrado a medirse con los mejores, la dominó de salida a meta, con el checo Václav Janácek en la montura. El veterano “King of Jungle” fue segundo.

Ya en la cuarta del programa, la Lototurf, controló de salida a meta el propio Janácek a lomos de “Marie Jane”, que se defendió del ataque de “Zumba Lola”, debutante y compañera de entrenamiento en la preparación de Guillermo Arizkorreta.

Las mantillas que forman la combinación ganadora de la apuesta nacional Quíntuple Plus son: 2 – 8 – 2 – 3 – 12 - 13. Para la Lototurf, el caballo vencedor es el número 3.

La única baja de la jornada fue la de “Global Venture” (10) en la quinta y última, el Asociación de Hipódromos.