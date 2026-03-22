Oriol Cardona se cuelga una nueva medalla de oro en la Copa del Mundo en Italia

Tras sumar este sábado una medalla de bronce junto a Ana Alonso, Cardona volvió a capturar hoy el más codiciado metal.

Le acompañaron en el podio el suizo Arno Lietha, segundo con un tiempo de 0:02:58, de manera que finalizó tan solo dos centésimas de segundo después que Cardona, y en tercera posición Nikita Filippov, con un tiempo de 0:03:02.

El otro español participante en la carrera, Biel Pujol, quedó sexto con un tiempo de 0:04:25.

En la categoría femenina, su compatriota Ana Alonso, que competía en la misma prueba de esprint individual, no tuvo la misma suerte que Cardona durante la ejecución del recorrido y terminó en sexta posición con un tiempo de 0:04:04.

En cuanto al resto de españolas, Anna Huguet entró en meta en décima posición; María Ordónez fue decimotercera y María Costa, decimosexta.

La campeona de la prueba femenina fue la francesa Emily Harrop, que terminó la carrera en tres minutos y veintiún segundos.