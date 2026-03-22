Rybakina avanza con paso firme a octavos de Miami

Rybakina, número 2 del ranking WTA, venció por 6-3 y 6-4 a Kostyuk, número 28, en 1 hora y 23 minutos de partido.

La kazaja, ganadora del último Abierto de Australia, sigue de dulce en este inicio de temporada, en el que también firmó una final en el WTA 1.000 de Indian Wells, donde cayó contra la rusa Aryna Sabalenka (n.1).

Rybakina rompió una vez en cada set a Kosyuk, pese a que dispuso de 10 oportunidades de quiebre durante el partido.

Esta es la sexta participación de la kazaja en el torneo de Miami, donde fue finalista en 2023 y 2024.

En la siguiente ronda le espera la australiana Talia Gibson (n.68).EFE