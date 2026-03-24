Molano defiende el título en Brujas ante Philipsen

Tomarán parte de la prueba, antes llamada Brujas-De Panne, 16 equipos World Team y 6 ProTeam, y entre los máximos aspirantes se encuentran Jasper Philipsen, doble ganador de la carrera con la anterior definición, y el colombiano Sebastián Molano, defensor del título, ya que se impuso en 2025.

También entran en los pronósticos velocistas como Milan Fretin (Cofidis), Dylan Groenewegen (Unibet Rose), en racha con 2 triunfos seguidos en el G.P Monseré y Clásica Breden e incluso el venezolano del Movistar Orluis Aular. Se echará en falta al belga Tim Merlier, ganador en 2022.

La escuadra española se completa con Carlos Canal, Iván García Cortina, Gonzálo Serrano, Lorenzo Milesi, Albert Torres y Filip Maciejuk. También entrará en liza el Burgos Burpellet BH, dispuesto a mostrar protagonismo en las fugas.

La clásica flamenca comenzará y finalizará en Brujas, eliminando la llegada a De Panne y la travesía por la famosa recta de De Moeren, donde solían formarse abanicos por el habitual fuerte viento de la zona.

La prueba tendrá 202 kilómetros de recorrido y, dentro del nuevo circuito final, el Brieversweg será el único tramo adoquinado, favoreciendo una llegada al esprint.