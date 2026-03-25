Teresa Perales: "Pienso mucho en Los Ángeles, es un gran reto y una gran locura"

Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021, está centrada en la preparación del gran reto que espera afrontar en dos años y medio, los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Serían sus octavos. Entre medias espera seguir agrandando un palmarés que, desde 1998, también incluye 95 medallas a nivel internacional en Mundiales y Europeos.

"Pienso mucho en Los Ángeles, probablemente todos los días. Es un gran reto y una gran locura por mi parte, pero también una necesidad pensar que tengo ese objetivo ahí. Todos nos movemos por objetivos. A veces a corto plazo con el caramelito de la primera competición y luego el de la segunda o tercera. Estamos cerca de entrar en la mitad del camino y si este año sale bien sé que iré a por todas", dijo Perales, durante el evento de Sanitas 'Juntos haciendo historia'.

"También es importante para los jóvenes. Me encanta llevar la contraria, así sutilmente con la sonrisa que me caracteriza, y pienso por qué me voy a retirar si tengo la oportunidad de seguir. Me sigue haciendo feliz, me sigue gustando estar con la gente, compartir las experiencias, y también acompañar en ese camino a los que empiezan y tienen esos nervios. A veces es importante tener al lado a alguien que ayude a contenerlos", comentó.

Los 874 días que quedan hasta los Juegos Paralímpicos son "mucho o poco, según el día", para Teresa Perales.

"Sé como funciona esto, lo he vivido siete veces, y es como una montaña rusa. A veces estás arriba y otras abajo. Cuando estás arriba dices menos mal que todavía queda tanto tiempo y cuando estas arriba dices que queda poco. Lo que está claro es que espero estar en Los Ángeles", concluyó.