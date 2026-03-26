Gasol felicita a Marín por ser "referente" y Federación Europea habla del fin de una era

"Enhorabuena por todo lo que has conseguido, por haber sido un referente para cualquier amante del deporte y por habernos hecho vibrar en tantas ocasiones. Ha sido un placer coincidir a lo largo de los años. A disfrutar de esta nueva etapa", escribió Gasol en un mensaje en redes sociales, junto a una foto con la campeona olímpica de bádminton en Río 2016.

Gasol, que participó en cinco Juegos Olímpicos y ganó la plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016, se sumó a las muestras de reconocimiento, como la del extenista Rafael Nadal, a quien la deportista onubense señaló como uno de sus referentes, que la felicitó por una carrera "espectacular".

También por la "lucha, talento y superación" demostradas y "por lograr hazañas que hace años parecían imposibles en España. ¡Disfruta de tu nueva etapa!", le deseó Nadal.

La Federación Europea de Bádminton hizo su primer homenaje a la siete veces campeona continental y ganadora de tres mundiales, además del oro olímpico de Río, en vísperas del Campeonato de Europa que se disputará en Huelva del 6 al 12 de abril, en el pabellón que lleva el nombre de Carolina Marín.

"El fin de una era. A los 32 años Marín deja un legado que ha definido una era en el bádminton. Campeona olímpica, tres veces campeona del mundo y oro en los Juegos Europeos, que también ganó siete campeonatos de Europa y numerosos títulos del World Tour, convirtiéndose en una de las jugadoras de bádminton con más éxitos de la historia", afirmó.

El organismo destacó a su vez que la "influencia" y el "impacto de Carolina van más allá de los títulos". "No solo ha logrado un éxito histórico para España, sino que ha ayudado a aumentar la presencia del bándminton en su país y en Europa, mientras inspira a toda una nueva generación de jugadoras", añadió.

Igualmente, la Federación Internacional de Bádminton destacó la "carrera estelar" de Carolina Marín, que deja "un legado como una de las más grandes de todos los tiempos". "Deseamos a Carolina todo lo mejor para el viaje que tiene por delante", escribió en su mensaje la FWB.