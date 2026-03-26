Uruguaya Teresa Viana y chilena María Maldonado, premiadas por su juego en premundiales

Los premios "Habilidad Mágica Poligras", el césped sintético para los campos de hockey, reconocieron el talento de la uruguaya Teresa Viana por el mejor despeje del torneo jugado en Hyderabad (India), donde su equipo no se clasificó.

También distinguieron la habilidad de la chilena María Maldonado por un "remate mágico" a gol en el clasificatorio disputado en Santiago de Chile, en el que su selección aseguró su segunda presencia consecutiva en el Mundial femenino.

El jugador de Pakistán Afraz y el irlandés Benjamin Walker fueron también reconocidos por sus respectivas acciones las citas premundiales de Ismailia (Egipto) y Santiago de Chile.

La FIH recordó que el césped para hockey Poligras forma parte de la cartera de marcas especializadas en superficies de Sport Group, empresa matriz de Polytan y AstroTurf, las dos compañías con más trayectoria en el sector de las superficies deportivas sintéticas y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles serán los novenos que se disputen sobre el mismo.