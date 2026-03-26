Van der Poel favorito en la E3 Saxo Clasic, un ensayo para el Tour de Flandes

Con el Paterberg y el Oude Kwaremont en el recorrido, el E3 es un ensayo ideal para el segundo monumento de la temporada, y el primero adoquinado que tendrá lugar en Flandes dentro de 9 días, donde Van der Poel acude por su tercer triunfo consecutivo.

En Harelbeke no estará su enemigo íntimo Wout Van Aert, pero tendrá oposición de corredores que aspiran a evitar su triplete. Entre ellos el francés Christophe Laporte, quien llevará los galones en el Visma, el esloveno Mohoric (Bahrain), el joven francés Romain Gregoire (Groupama) y el grupo de esprinters y que incluye a Mads Pedersen (Lidl Trek), Biniam Girmay (NSN) Fabio Jakobsen (PicNic) y Matteo Trentin (Tudor), sin olvidar las opciones de Antonio Morgado (UAE).

Movistar acude al examen de los adoquines de Harelbeke con Roger Adriá, Iván García Cortina, Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Gonzalo Serrano, Albert Torres y Filip Maciejuk. También tratará de buscar su protagonismo el Burgos Burpellet BH.

La primera edición del E3 Harelbeke se disputó en 1958 con triunfo de Armand Desmet. Luego el mítico ciclista belga Rik van Looy la ganó cuatro veces entre 1964 y 1968, luego Roger De Vlaeminck. Curiosamente, el "Canibal" Eddy Merckx nunca logró ganar esta carrera.

Los esprinters han colaborado al brillante palmarés de la clásica belga. Mario Cipollini ganó en 1993 y Peter Sagan también triunfó. La leyendas flamencas brillaron en Harelbeke, como Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Tom Boonen, con 4 laureles entre 2004 y 2007.

El recorrido de 209 km tiene 2.945 metros de desnivel y concentrará la dureza sobre todo en su última parte. El pelotón subirá 2 veces el Viejo Kwaremont, y la tradicional sucesión con el Paterberg se mantiene en la segunda pasada, mientras que la primera se realizará por la Keuzelingsstraat.

El Kwaremont permite ataques sostenidos, largos, mientras que el Paterberg, corto pero extremadamente duro, se presta a ataques explosivos. Estos muros harán la selección de favoritos, y en los últimos kilómetros hasta Harelbeke se intentarán ataques en solitario para evitar la resolución en un esprint reducido.