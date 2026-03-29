Lunes, 30 de marzo de 2026

Rabat. Vista de apelación en el proceso que se sigue en Marruecos contra 18 aficionados senegaleses condenados a penas de entre 3 meses y un año por actos vandálicos durante la Copa de África de Naciones. El caso cobra especial relevancia tras la decisión de la CAF de anular el triunfo de Senegal en la final de la Copa y declarar ganador a Marruecos.

París. El Tribunal de Comercio de Nantes emite su veredicto sobre el largo conflicto judicial entre el Cardiff City y el Nantes sobre el pago del fichaje del argentino Emiliano Sala, que falleció en un accidente de avión en enero de 2019.

México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Ciudad de México, en el marco de los preparativos para el Mundial de fútbol 2026 que el país organiza junto a Canadá y Estados Unidos.

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- NBA: Miami Heat-Philadelphia 76ers (23.00 GMT), Atlanta Hawks-Boston Celtics (23.30), Memphis Grizzlies-Phoenix Suns y San Antonio Spurs-Chicago Bulls (00.00), Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves (00.30), Utah Jazz-Cleveland Cavaliers (01.00), Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons (01.30) y Los Angeles Lakers-Washington Wizards (02.00).

- Amistosos Nueva Zelanda-Chile, en Auckland (08.00); Uzbekistán-Venezuela, en Taskent (14.00 GMT) y Alemania-Ghana, en Stuttgart (18.45).

- Previa de los partidos de la repesca europea de clasificación para el Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y Rep. Checa-Dinamarca.

- Previa del amistoso España-Egipto, que se juega el martes en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

- El Tribunal de Comercio de Nantes da su veredicto sobre el largo conflicto judicial entre el Cardiff City y el Nantes sobre el pago del fichaje del argentino Emiliano Sala, que falleció en un accidente de avión en enero de 2019.

- Rabat. Vista de apelación en el proceso que se sigue en Marruecos contra 18 aficionados senegaleses condenados a penas de entre 3 meses y un año por actos vandálicos durante la Copa de África de Naciones. El caso cobra especial relevancia tras la decisión de la CAF de anular el triunfo de Senegal en la final de la Copa y declarar ganador a Marruecos (13.00).

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino en Ciudad de México, en el marco de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026. (FOTO)

- Previa del amistoso Argentina-Zambia en Buenos Aires, programado tras la cancelación de la Finalissima ante España y que marcará la despedida de la Albiceleste de su público previo al Mundial 2026

- Previa del segundo partido amistoso que enfrentarán Sudáfrica y Panamá en el país africano como parte de la preparación de estas selecciones rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en pocos meses en Estados Unidos, México y Canadá.

- Los encuentros Cerro Largo-Danubio y Central Español-Deportivo Maldonado cierran la novena jornada del Torneo Apertura uruguayo.

- Clasificaciones mundiales ATP y WTA tras el torneo de Miami.

- Torneos ATP 250 de Bucarest, Marrakech y Houston (hasta 5).

- Torneos WTA 500 de Charleston y 250 de Bogotá (hasta 5).

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Redacción EFE Deportes