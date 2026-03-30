ATP 250 de Houston: Dani Vallejo vs. Zachary Svajda en vivo punto por punto

Primer set
Arranca el partido con Dani Vallejo al servicio con triunfo parcial 1-0 arriba.
Iguala 1-1 Svajda luego de un game peleado por Dani.
Vallejo mantiene su saque y va 2-1 arriba al descanso en este primer set.
Quiebra el paraguayo y se pone arriba 3-1 en el primer set.
Con un ace vuelve a sumar otro punto Dani con su saque va al descanso con ventaja 4-1.
Otro quiebre de Adolfo Daniel Vallejo quien se pone arriba 5-1 ante el estadounidense.
Contundente, el paraguayo Daniel Vallejo se lleva el primer set por 6-1 ante el norteamericano Zachary Svajda.
Segundo set
Arranca el segundo set con Svajda al servicio.
Arriba 1-0 el estadounidense en este segundo parcial.
Iguala con su saque Dani 1-1 en el segundo set.
Quiebra Dani Vallejo y se adelanta sobre el estadounidense Svajda 2-1 al descanso.