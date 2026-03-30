Polideportivo
30 de marzo de 2026 - 16:11

ATP 250 de Houston: Dani Vallejo vs. Zachary Svajda en vivo punto por punto

Adolfo Daniel Vallejo debuta en el ATP 250 de Houston.
Adolfo Daniel Vallejo debuta en el ATP 250 de Houston.

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21) enfrenta al estadounidense Zachary Svajda en primera ronda del ATP 250 de Houston. En vivo punto por punto.

Por ABC Color

Primer set

Arranca el partido con Dani Vallejo al servicio con triunfo parcial 1-0 arriba.

Iguala 1-1 Svajda luego de un game peleado por Dani.

Vallejo mantiene su saque y va 2-1 arriba al descanso en este primer set.

Quiebra el paraguayo y se pone arriba 3-1 en el primer set.

Con un ace vuelve a sumar otro punto Dani con su saque va al descanso con ventaja 4-1.

Otro quiebre de Adolfo Daniel Vallejo quien se pone arriba 5-1 ante el estadounidense.

Contundente, el paraguayo Daniel Vallejo se lleva el primer set por 6-1 ante el norteamericano Zachary Svajda.

Segundo set

Arranca el segundo set con Svajda al servicio.

Arriba 1-0 el estadounidense en este segundo parcial.

Iguala con su saque Dani 1-1 en el segundo set.

Quiebra Dani Vallejo y se adelanta sobre el estadounidense Svajda 2-1 al descanso.