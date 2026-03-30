El keniano Albert Korir, ganador del maratón de Nueva York en 2021, sancionado cinco años

Los cinco años de suspensión se aplicarán desde el 8 de enero pasado y quedan anulados los resultados logrados por el atleta desde el 3 de octubre de 2025, año en el que fue tercero en la prueba neoyorquina.

La AIU explicó que Korir, de 32 años, dio positivo en tres controles fuera de competición, dos de orina y uno de sangre, realizados en Kenia durante el mes de octubre del año pasado por la presencia de CERA, la considerada nueva EPO para aumentar los glóbulos rojos y con ello la cantidad de oxígeno que llega a los músculos, según los análisis hechos en el laboratorio acreditado de Estocolmo.

Korir, que estaba suspendido provisionalmente tras conocerse los resultados, admitió el pasado enero la comisión de la infracción y aceptó las consecuencias, por lo que la AIU le ha sancionado durante cinco años, desde el 8 de enero de este año hasta el 7 de enero de 3031.

La sanción incluye la descalificación de sus resultados desde el 3 de octubre de 2025 y la retirada de medallas, títulos, premios puntos y premios económicos.

Además de ganar en 2021, Albert Torir fue segundo en maratón de Nueva York en 2019 y 2023, tercero en 2024 y en 2025. En el maratón de Boston fue cuarto en 2023, quinto en 2024 y sexto en 2022. EFe