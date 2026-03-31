Deportistas y exiliados copan las nacionalidades españolas por carta de naturaleza

Este año, la del opositor venezolano Leopoldo López será la segunda nacionalidad concedida por esa vía, después de que en enero se acordara dar el pasaporte español a Rhys Robinson, jugador del Real Madrid de baloncesto de 16 años nacido en Redwood City, en California (EE.UU.).

Según el artículo 21,1 del Código Civil, el Gobierno puede otorgar la nacionalidad discrecionalmente cuando en el interesado concurran "circunstancias excepcionales".

Leopoldo López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país, por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía, tras intentarlo por la ordinaria.

De las 36 nacionalidades españolas por carta de naturaleza que aprobó el año pasado el Gobierno, 23 recayeron en ciudadanos nicaragüenses desnacionalizados y expulsados de su país por el Gobierno que dirigen Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ofreció la nacionalidad española en primer lugar a los 222 presos políticos deportados en febrero de 2023 a Estados Unidos acusados de "traición a la patria"; y posteriormente abrió el ofrecimiento a más ciudadanos expulsados por las autoridades nicaragüenses, como las 135 personas que fueron desnacionalizados en septiembre de 2024 y desterradas a Guatemala.

El año pasado también recibieron su pasaporte español por carta de naturaleza el austriaco Peter René Perez, superviviente sefardí del Holocausto; y la periodista y escritora argentina especializada en género Luciana Peker

Los deportistas son el otro gran grupo beneficiado por estas decisiones del Ejecutivo, que les permite alcanzar la nacionalidad española sin cumplir los trámites habituales.

En septiembre del año pasado, por ejemplo, la consiguieron los patinadores Tim Dieck (Alemania, 1996) y Asaf Kazimov (nacido en Rusia en 2000 y con pasaporte alemán).

"Apoyadas desde la Real Federación Española de Deportes de Hielo, podrían suponer, por su potencial, una contribución muy positiva para la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo de 2026", informó entonces el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte.

Dieck forma pareja con Olivia Smart y juntos habían logrado ya un sexto puesto en el Campeonato del Mundo. En los Juegos de Milán-Cortina terminaron novenos en la clasificación final de patinaje artístico, con la mejor marca de su trayectoria como pareja y récord de España; y este fin de semana, en los Mundiales celebrados en Praga, escalaron hasta la quinta plaza.

Kazimov, por su parte, formaba pareja con la española Sofía Val García y habían triunfado en los Juegos Mundiales Universitarios. En su debut en unos Juegos terminaron en el puesto 19.

En la lista de nacionalizados por carta de naturaleza en 2025 están asimismo la futbolista de origen nigeriano Edna Imade y el jugador de béisbol dominicano Ramón Rosso.

También lograron la nacionalidad dos ucranianas, la nadadora Aleksandrina Skoryk y la piragüista Viktoriia Yarchevska: dos judokas georgianos, Davit Liparteliani y Zaza Jandieri; y el esgrimista chino Yixing Gao.