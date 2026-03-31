Polideportivo
31 de marzo de 2026 - 16:05

Miércoles, 1 de abril de 2026

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Redacción deportes. Los belgas Wout van Aert y Jasper Philipsen están llamados este miércoles a protagonizar uno de los duelos estelares en la 80ª edición de la prueba ciclista belga A Través de Flandes, que se disputa entre Roeselare y Waregem con un recorrido de 185 km y es el último ensayo para el Tour de Flandes del domingo, segundo 'monumento' de la temporada.

Por EFE

- NBA: Orlando Magic-Atlanta Hawks y Washington Wizards-Philadelphia 76ers (23.00 GMT), Miami Heat-Boston Celtics (23.30), Chicago Bulls-Indiana Pacers, Houston Rockets-Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies-New York Knicks y Toronto Raptors-Sacramento Kings (00.00), Utah Jazz-Denver Nuggets (01.00) y Golden State Warriors-San Antonio Spurs (02.00).

- A Través de Flandes, último ensayo para el Tour de Flandes del próximo domingo. 185 km entre Roeselare y Waregem, en Bélgica, (FOTO)

- Clasificación mundial de la FIFA tras completarse la ventana de partidos internacionales de marzo.

- Torneos ATP 250 de Bucarest, Marrakech y Houston (hasta 5).

- Torneos WTA 500 de Charleston y 250 de Bogotá (hasta 5).

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Redacción EFE Deportes      