Miércoles, 1 de abril de 2026

- NBA: Orlando Magic-Atlanta Hawks y Washington Wizards-Philadelphia 76ers (23.00 GMT), Miami Heat-Boston Celtics (23.30), Chicago Bulls-Indiana Pacers, Houston Rockets-Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies-New York Knicks y Toronto Raptors-Sacramento Kings (00.00), Utah Jazz-Denver Nuggets (01.00) y Golden State Warriors-San Antonio Spurs (02.00).

- A Través de Flandes, último ensayo para el Tour de Flandes del próximo domingo. 185 km entre Roeselare y Waregem, en Bélgica, (FOTO)

- Clasificación mundial de la FIFA tras completarse la ventana de partidos internacionales de marzo.

- Torneos ATP 250 de Bucarest, Marrakech y Houston (hasta 5).

- Torneos WTA 500 de Charleston y 250 de Bogotá (hasta 5).

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Redacción EFE Deportes