Axel Bertolo y Manuel Alfonso, campeones del torneo por Niveles del tenis de mesa

La jornada dejó a los mejores de cada categoría, quienes se destacaron en la competencia tras intensos encuentros.

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En Primera, Axel Bertolo se quedó con el título, seguido por Manuel Morínigo y Óscar Gavilán. En Segunda, el campeón fue Jesús Formigli, escoltado por Benjamín Franco y Tobías López.

En Tercera, Enrique Bañuelos logró imponerse ante sus rivales, mientras que Jesús Formigli y Álvaro Cuenca completaron el podio. La categoría Cuarta coronó a Benjamín Aquino, con Facundo Sanabria y Facundo Ovando como subcampeones.

Por su parte, Sebastián Brizuela se llevó el título en Quinta, acompañado por Anabel Ibáñez y Mateo Brítez. Finalmente, en la categoría Aficionados, Manuel Alfonso se consagró campeón, seguido de Mauricio Barreto y Thiago Cruz.

El torneo permitió a los jugadores medir su nivel y seguir acumulando experiencia de cara a futuras competencias. Con el calendario oficial con fecha libre este fin de semana, los atletas podrán aprovechar para entrenar y mejorar su rendimiento de cara a los próximos desafíos.

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RESULTADOS COMPLETOS

Primera: 1º Axel Bertolo, 2º Manuel Morínigo y 3º Óscar Gavilán.

Segunda: 1º Jesús Formigli, 2º Benjamín Franco y 3º Tobías López.

Tercera: 1º Enrique Bañuelos, 2º Jesús Formigli y 3º Álvaro Cuenca.

Cuarta: 1º Benjamín Aquino, 2º Facundo Sanabria y 3º Facundo Ovando.

Quinta: 1º Sebastián Brizuela 2º Anabel Ibáñez y 3º Mateo Brítez.

Aficionados: 1º Manuel Alfonso 2º Mauricio Barreto y 3º Thiago Cruz

Los atletas ahora tienen tiempo para descansar y entrenar, preparando su mejor versión para las próximas competencias organizadas por la FPTM.