Agua Marina Espínola: “Aprendimos del error y ahora vamos con todo hacia Los Ángeles”

Instalada en Girona y compitiendo para un equipo francés, Agua Marina Espínola atraviesa un 2026 prometedor, aunque no exento de dificultades. La pedalista guaraní, reciente ganadora de la Vuelta a Castilla-La Mancha y la Vuelta a Extremadura, dialogó con el Polideportivo de ABC Cardinal que se emite todos los sábados desde las 14:00 y dejó definiciones claras sobre su presente, los errores del pasado y los objetivos que la movilizan en el ciclismo.

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“Bueno, acá entrenando, ahora mismo un poquito enfermita, así que entrenando a medio motor, como se diría. Pero bueno, bien, dentro de todo realmente bien”, comentó sobre su actualidad en plena Semana Santa, marcada por una leve afección física que la obliga a bajar la intensidad.

Pese a este contratiempo, el balance del año es más que positivo. “Bueno, la verdad que muy bueno, creo que empezamos muy bien la temporada y ya con eso me quedo un poco más tranquila y con muchas más ganas para lo que se viene”, expresó con optimismo.

Desde Europa, donde reside y entrena, Espínola explicó la logística de su día a día: “Bueno, yo estoy viviendo ahora mismo en Girona, pero el equipo en el que estoy corriendo es un equipo francés, que están aquí a una hora de donde vivo. Entonces, bueno, es todo más fácil, cada vez que toque las carreras simplemente voy hasta allí o ellos vienen hasta, pasan por mi casa y de ahí ya vamos hasta las carreras”.

En cuanto a los grandes objetivos del año, la ciclista no duda: “Sí, sí, claro. Eso es algo que estamos trabajando conjuntamente con el Comité Olímpico, siempre planificando. Y sí, definitivamente mi mayor objetivo con la selección este año van a ser los Juegos Odesur y después enganchando con el Campeonato Mundial”.

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La paraguaya también se tomó el tiempo para explicar el complejo sistema de clasificación olímpica que la dejó fuera de París 2024, en una experiencia que califica como aprendizaje. “Sí, bueno, al final digamos que el ciclismo siempre es un proceso, tiene un proceso bastante complejo y que en Paraguay somos, bueno, un país un poco, no tenemos tanta cultura, verdad, con el ciclismo”.

Aclaración del por qué no fue a París 2024

En ese sentido, reconoció un error clave en la planificación: “Y sí, se cometió un poco un error en planificar el sistema de clasificación… entonces dijimos bueno, no vengo y simplemente ya voy directamente a Asunción… y bueno creo que en ese sentido salió bastante bien… pero sí que luego al año siguiente nos enteramos de que nos penalizó a la hora de conseguir los puntos”.

Sobre el impacto de esa situación, fue sincera: “Sí, claro, un ciclo bueno y me sentía encima muy bien en forma para hacer el de París… fue triste porque claro hice el mejor ciclo olímpico de mi carrera”.

Sin embargo, lejos de quedarse en el pasado, ya proyecta lo que viene con claridad: “Así que bueno, fue un aprendizaje que tuvimos… ahora vamos a tratar de corregir todos esos errores que cometimos y bueno, y hacer un sistema mejor”.

Respecto al nuevo sistema clasificatorio rumbo a Los Ángeles 2028, explicó: “Sí, hay una pequeña diferencia y es que esta vez en vez de clasificar el top 45, clasifica solo el 43… con lo cual habrá que, bueno, meternos aún más ahí dentro”.

En cuanto a sus especialidades, Espínola apuntó a la ruta como su principal vía olímpica: “Bueno, la modalidad en la que podemos clasificar en la que hay más chances es definitivamente la ruta… lo que es algo más factible para nosotros es clasificar para la ruta”.

En lo inmediato, prioriza su recuperación para volver con fuerza al calendario internacional: “Bueno, sí, justo iba a reanudar competencias ahora este lunes… decidí que para poder justamente estar bien en la siguiente que tengo, que es el 19 de abril, era mejor saltarme esta y poder recuperarme bien”.

Más allá de lo deportivo, la ciclista también dejó una reflexión estructural sobre el crecimiento del ciclismo paraguayo: “Pues nos hace falta, yo diría que también el interés venga de Paraguay… que también de repente Paraguay apueste por ir a algún equipo importante… esa sería la forma más realista”.

Finalmente, subrayó la importancia del desarrollo de base: “Pues es una buena pregunta, porque yo creo que obviamente también falta un poquito más de deporte base… que los niños tengan dónde desarrollarse… y bueno, podamos desarrollar atletas para el futuro”.

Con autocrítica, aprendizaje y ambición, Agua Marina Espínola sigue pedaleando firme. El camino a Los Ángeles ya está en marcha.