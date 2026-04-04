Domingo, 5 de abril de 2026

Redacción Deportes. Las pistas del Monte-Carlo Country Club acogen desde este domingo el Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo, primero del curso sobre tierra batida y en el que defiende el título el español Carlos Alcaraz, actual número 1, frente a jugadores como el italiano Jannik Sinner, segundo del ránking y que acaba de encadenar los títulos de Indian Wells y Miami.

Redacción Deportes. El Getafe recibe al Athletic Club, el Valencia al Celta, el Oviedo al Sevilla y el Alavés a Osasuna este domingo en la continuación de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports. Además, previa del partido del lunes: Girona-Villarreal.

- NBA: Boston Celtics-Toronto Raptors, Brooklyn Nets-Washington Wizards, Chicago Bulls-Phoenix Suns y Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies (19.30 GMT), Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers (22.00), Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans-Orlando Magic y Oklahoma City Thunder-Utah Jazz (01.00), Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers (23.30), Sacramento Kings-Los Angeles Clippers (01.00) y Golden State Warriors-Houston Rockets (02.00).

- 110 edición del Tour de Flandes, segundo monumento de la temporada donde se vuelven a enfrentar el esloveno Tadej Pogacar y el neerlandés Mathieu Van der Poel. 278 km entre Amberes y Oudenaarde.

- Previa de la Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (España)

- Última etapa de la edición 81 de la Vuelta Ciclista a Uruguay. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 30ª jornada (FOTO): Getafe-Athletic Club (12.00 GMT), Valencia-Celta (14.15), Oviedo-Sevilla (16.30) y Alavés-Osasuna (19.00).

. Previa del partido del lunes: Girona-Villarreal.

- Presentación de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

- Copa de Inglaterra (cuartos de final): West Ham-Leeds United (15:30 GMT).

- Liga francesa (jornada 28): Angers-Lyon (13:00 GMT) y Monaco-Marsella (18:45).

- Liga italiana (jornada 31) (FOTO): Inter-Roma (18:45 GMT).

- Crónica resumen fútbol europeo.

- Buenos Aires. Continúa la decimotercera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Gimnasia y Esgrima-Huracán, River Plate-Belgrano y Central Córdoba-Newell's. (texto)

- Montevideo. Previa de la décima jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril.

- El líder Guadalajara recibe a los Pumas UNAM en el cierre de la decimotercera jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

- El líder Monterrey de la española Lucía García visita al Juárez FC en la decimosexta jornada del Clausura del fútbol femenino de México, en la que el campeón Tigres UANL de la campeona mundial Jenni Hermoso recibirá al Guadalajara y el Pachuca al León.

- México. Entrevista con el escritor Juan Villoro, a propósito de su libro 'Los héroes numerados', con crónicas sobre el fútbol.

- Finales de los torneos ATP 250 de Bucarest (Dani Mérida (ESP)-Mariano Navone (ARG) a las 11.00 GMT), Marrakech (Rafa Jódar (ESP)-Marco Trungelliti (ARG) a las 14.00 GMT) y Houston.

- Finales de los torneos WTA 500 de Charleston y 250 de Bogotá.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12).

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Redacción EFE Deportes