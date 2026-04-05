El XXIX Encuentro Sudamericano de Remo Máster ASU 2026

El certamen de remo se iniciará este jueves, y se prolongará hasta el domingo.

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El tradicional campeonato reunirá a los mejores remeros de la región, y llegará al país por tercera ocasión.

La organización del evento corre por cuenta de la Federación Paraguaya de remo (Fepare), la Confederación Sudamericana de Remo (CSAR) y el Comité Olímpico Paraguayo.

* Otros eventos. En principio también se prevé la disputa del I Heat Río Paraguay, para este mes, regata contrarreloj de 8,5 kilómetros, desde el Puente Héroes del Chaco hasta el Palacio de López, así como otros eventos internacionales para la segunda mitad del año.