El Nápoles asegura que Lukaku sabe "que habrá consecuencias" tras quedarse en Bélgica

"Nosotros habríamos querido gestionar la situación con él, habríamos querido hablarlo aquí en Nápoles. No sucedió, no estamos contentos, pero el valor del respeto y la integridad del grupo vale más que cualquier otra cosa", dijo Manna al ser preguntado en DAZN por Lukaku antes del partido de este lunes contra el Milan.

"En este momento hablar de esto es superfluo: Romelu no está, está en Bélgica, está trabajando y regresará, creo, dentro de una semana. Eso creo y espero. Y después veremos qué medidas tomar. Él sabe que habrá consecuencias", agregó.

Manna recalcó que, para él, la situación es "absolutamente clara": "Romelu debía ir con la selección, tuvo un pequeño derrame muscular y, junto con sus fisioterapeutas y sus médicos en Bélgica, prefirió no jugar para poder entrenar".

"Se quedó en Bélgica entrenando, contrariamente a la que era nuestra voluntad; nadie le prohibió ni le habría prohibido trabajar con sus fisioterapeutas o sus médicos, porque eso también está previsto en el convenio colectivo", explicó, al concluir que ahora están centrados "en otra cosa". "El fútbol sigue adelante y tenemos jugadores importantes", concluyó.

Lukaku decidió permanecer en Bélgica para continuar con su recuperación física tras una temporada marcada por las lesiones. Aunque fue convocado por la selección belga, renunció a participar en los amistosos ante Estados Unidos y México para centrarse en su estado físico.

El Nápoles le había solicitado que regresara para colaborar en su rehabilitación junto al cuerpo técnico encabezado por Antonio Conte, y valora apartar de manera definitiva al jugador después de que el delantero no se presentara al entrenamiento para el que estaba convocado el 31 de marzo de 2026.

El club informó en un comunicado entonces que se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias y de decidir si mantiene al jugador en el equipo.

El delantero aseguró públicamente que "jamás podría darle la espalda al Nápoles" y explicó y argumentó que necesita estar "clínicamente al 100%" porque no lo ha estado en las últimas semanas, lo que también le ha pasado factura mentalmente.