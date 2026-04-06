Polideportivo
06 de abril de 2026 - 16:18

Golf: JJ Spaun alcanza el “top 5”

JJ Spaun saltó al quinto lugar del escalafón mundial de golf luego de su triunfo en el Abierto de Texas.
JJ Spaun saltó al quinto lugar del escalafón mundial de golf luego de su triunfo en el Abierto de Texas.Redes sociales

El estadounidense JJ Spaun, ganador por segunda vez en su carrera del Abierto de Texas, disputado desde el jueves en el TPC de San Antonio, se ha situado en la quinta posición de la clasificación mundial de golf, que sigue encabezada por su compatriota Scottie Scheffler.

Por ABC Color

Mientras la ventaja de Scottie Scheffler (15.10) sobre el norirlandés Rory McIlroy (8.05) sigue siendo contundente, JJ Spaun rebasa en la tabla al inglés Matt Fitzpatrick, ahora sexto, por 2.3 décimas en la media de puntuación, y se instala tras el también estadounidense Cameron Young y el británico Tommy Fleetwood.

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También suben dentro del “top 10” el norteamericano Collin Morikawa y el escocés Robert McIntyre, séptimo y octavo, y retroceden el inglés Justin Rose y el estadounidense Xander Schauffele al noveno y el décimo lugar.

El colombiano Nico Echavarría, único jugador latinoamericano entre los 100 primeros de la lista, baja un puesto, al 40. EFE