JJ Spaun alcanza el 'top 5'

Mientras la ventaja de Scheffler (15.10) sobre el norirlandés Rory McIlroy (8.05) sigue siendo contundente, Spaun rebasa en la tabla al inglés Matt Fitzpatrick, ahora sexto, por 2.3 décimas en la media de puntuación, y se instala tras el también estadounidense Cameron Young y el británico Tommy Fleetwood.

También suben dentro del 'top 10' el norteamericano Collin Morikawa y el escocés Robert McIntyre, séptimo y octavo, y retroceden el inglés Justin Rose y el estadounidense Xander Schauffele al noveno y el décimo lugar.

El colombiano Nico Echavarría, único jugador latinoamericano entre los 100 primeros de la lista, baja un puesto, al 40.