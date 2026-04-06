Lunes, 6 de abril de 2026

Redacción Deportes. La Copa Sudamericana 2026 echa a rodar esta semana con la fase de grupos, una especie de mini-Libertadores por la presencia de encopetados como River Plate, Sao Paulo, Gremio y San Lorenzo, entre otros, que buscan, junto a otros 28 equipos, la ansiada bolsa de 10 millones de dólares tras la final en Barranquilla el 21 de noviembre. Por Hernán Bahos Ruiz

Redacción deportes. Dos de los equipos más laureados del continente, el Real Madrid y el Bayern Múnich, se preparan este lunes para el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que abre el martes, junto al Sporting de Portugal-Arsenal, esta fase de la competición más importante de Europa. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos equipos, Álvaro Arbeloa y Vincent Kompany, y un jugador de cada plantilla.

Girona (España). El Girona recibe este lunes desde las 19.00 GMT al Villarreal con la ambición de ganar para volver a ilusionarse con Europa y no volver a mirar hacia abajo en la clasificación ante un rival que espera sumar tres puntos vitales que le acerquen al sueño de la Liga de Campeones.

Redacción Deportes. Las pistas del Monte-Carlo Country Club acogen desde este lunes la segunda jornada del Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo, primero del curso sobre tierra batida, con encuentros destacados como entre el argentino Sebastián Báez y el suizo Stan Wawrinka, el también argentino Francisco Cerúndolo y el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Andrey Rublev con el luso Nuno Borges.

Bilbao (España). La Itzulia Basque Country o Vuelta al País Vasco se pone en marcha este lunes con un cartel de lujo donde destaca el duelo estelar entre el español Juan Ayuso y el mexicano Isaac del Toro, principales favoritos para una prueba que incluye 6 etapas intensas en un recorrido con 29 puertos puntuables y más de 16.000 metros de desnivel en total, datos que reservan la txapela de vencedor al corredor más completo.

Redacción deportes. Los Michigan Wolverines, liderados por el español Aday Mara, se enfrentan a los UConn Huskies en la final de la liga universitaria de los Estados Unidos de baloncesto, la NCAA.

- NBA: Atlanta Hawks-New York Knicks y Orlando Magic-Detroit Pistons (23.00 GMT), Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers y San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers (00.00) y Denver Nuggets-Portland Trail Blazers (01.00).

- Los Michigan Wolverines, liderados por el español Aday Mara, se enfrentan a los UConn Huskies en la final de la liga universitaria de los Estados Unidos de baloncesto, la NCAA.

- Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (hasta 11). 1ª etapa: CRI Bilbao-Bilbao de 13,8 km.

- Copa Libertadores. Previa de la fase de grupos y de los partidos de la 1ª jornada del martes: Independiente Rivadavia (Arg)-Bolívar (Bol), La Guaira (Ven)-Fluminense (Bra), Always Ready (Bol)-LDU Quito (Ecu), Barcelona (Ecu)-Cruzeiro (Bra), Universidad Católica (Chi)-Boca Juniors (Arg) y Tolima (Col)-Universitario (Per).

- Copa Sudamericana. Previa de la fase de grupos y de los partidos de la 1ª jornada del martes: Barracas Central (Arg)-Vasco (Bra), Independiente (Bol)-Racing Club (Arg), O'Higgins (Chi)-Millonarios (Col), Boston River (Uru)-Sao Paulo (Bra) y Alianza Atl. (Per)-Tigre (Arg).

- España. LaLiga EA Sports. 30ª jornada (FOTO): Girona-Villarreal (19.00 GMT).

- Liga italiana (jornada 31) (FOTO): Udinese-Como (10:30 GMT), Juventus-Génova (16:00) y Nápoles-Milan (18:45).

- Liga de Campeones. Previas de los partidos de ida de los cuartos de final Real Madrid-Bayern de Múnich y Sporting de Portugal-Arsenal.

- Masters. Informe sobre Jon Rahm, uno de los favoritos y campeón del torneo en 2023. Por Carlos Pérez Gil.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12).

- Torneo WTA 500 de Linz (Austria) (hasta 12).

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Redacción EFE Deportes