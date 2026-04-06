Se pone en marcha la Liga Premium de Futsal 2026 con un formato renovado y 12 equipos en competencia

La Liga Premium de Futsal 2026 se pone en marcha el próximo viernes 17 de abril, dando inicio a una nueva temporada del principal torneo de salón del país, que contará con la participación de 12 equipos en busca del título.

Lea más: Paraguay suma otro Challenger para junio y fortalece su presencia en el circuito internacional

Los clubes que formarán parte de esta edición son Cerro Porteño, Afemec, Olimpia, Campoalto, Recoleta, Presidente Hayes, Deportivo Santaní, 3 de Mayo, Exa Ysaty, San Cristóbal, Coronel Escurra y Star’s Club, en un campeonato que promete alto nivel competitivo desde la primera jornada.

El certamen se desarrollará a lo largo de entre 21 y 22 fechas, distribuidas en cuatro fases bien definidas.

En la primera etapa, los 12 equipos se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda durante 11 fechas, con localías determinadas automáticamente por el sistema de cruces.

Posteriormente, los ocho mejores clasificados avanzarán a la segunda fase, donde serán divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno (A y B). En esta instancia, el primero de la fase inicial recibirá una bonificación de tres puntos, mientras que el segundo arrancará con dos unidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los grupos estarán conformados de la siguiente manera: en el Grupo A jugarán el 1°, 4°, 6° y 8°; mientras que en el Grupo B lo harán el 2°, 3°, 5° y 7°.

Tras seis fechas en esta fase, los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales. En paralelo, los equipos ubicados del noveno al duodécimo lugar disputarán un cuadrangular (Grupo C) también a dos ruedas, donde los dos últimos descenderán de categoría.

La tercera fase corresponderá a las semifinales, que se jugarán a partidos de ida y vuelta: el primero del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B, y el primero del Grupo B se medirá con el segundo del Grupo A. Los líderes de cada grupo tendrán la ventaja de definir la serie como locales.

Finalmente, los ganadores de ambas semifinales disputarán la gran final en formato de play off al mejor de tres partidos. En caso de igualdad en puntos y goles tras los dos primeros encuentros, se jugará un tercer duelo decisivo para consagrar al campeón.

El equipo que se quede con el título no solo levantará el trofeo de la temporada 2026, sino que también asegurará su clasificación como representante de Paraguay a la Copa Libertadores de Futsal 2027, lo que añade un incentivo extra a una competencia que promete emociones de principio a fin.

Así está el fixture de la Liga Premium