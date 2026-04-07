Avianca conectará la selección colombiana y sus aficionados con las 16 sedes del Mundial

Así lo anunció este martes el presidente de Avianca, Gabriel Oliva, en un acto donde la compañía presentó uno de los dos aviones decorado con un diseño especial que transportará al equipo nacional durante la competición que empezará el próximo 11 de junio.

Oliva destacó que la aerolínea contará con vuelos directos a diez de las sedes del torneo, mientras que las seis restantes se cubrirán mediante acuerdos con socios comerciales "que pueden hacer la conexión".

"La posibilidad de transportar a la selección de Colombia es algo emocionante", aseguró el directivo.

Oliva recordó que la compañía, que es la más grande de Colombia con 106 años de historia, opera actualmente más de 140 rutas hacia más de 80 destinos en cerca de 30 países, con una flota superior a 150 aviones y más de 15.000 empleados.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, agradeció el respaldo de la compañía y destacó la importancia de la alianza comercial.

"Si hay algo que represente el sentimiento de país es la selección de Colombia, y contar como un aliado como Avianca es un gran orgullo", apuntó Jesurún.

Por su parte, la ministra de Deporte, Patricia Duque, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado y celebró que "Avianca sigue siendo la aerolínea oficial de los colombianos".

Durante el acto los directivos anunciaron que niños y jóvenes de las ONG Aldeas Infantiles SOS, Operación Sonrisa y Make a Wish serán invitados a despedir a la selección de Colombia en el último partido previo al Mundial, que se disputará el próximo 29 de mayo frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá.

Colombia hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será contra Uzbekistán y se jugará en el Estadio Ciudad de México el próximo 17 de junio.