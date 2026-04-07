Preparador deportivo belga condenado a cinco años sin cárcel por abusos sexuales a menores

Los hechos fueron cometidos entre 2005 y 2011, pero el caso no salió a la luz hasta 2022, cuando una antigua promesa del baloncesto formada en el Spirou de Charleroi denunció tocamientos de carácter sexual durante sesiones de sofrología y preparación mental dirigidas por Stavaux.

Posteriormente, otras víctimas relataron un 'modus operandi' similar de Stavaux, una figura vinculada durante décadas al deporte de alto nivel, habiendo sido agente de la tenista belga Justine Henin, que fue número uno del mundo, y del croata Marin Cilic, quien llegó a ser tercero en el ránking ATP.

En primera instancia, Stavaux había sido condenado en mayo de 2025 a cinco años de prisión, con suspensión para la mitad de la pena.

En apelación, la justicia le mantuvo la condena de cinco años, pero le concedió la suspensión total, pese a que la fiscalía había reclamado una pena de prisión firme superior.