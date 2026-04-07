Rahm rebaja la tensión en el conflicto con el DP World Tour antes del Masters

"Seguimos conversando con el DP World Tour e intentando encontrar la solución que mejor funcione. No me parecía que recurrir a la vía legal y acudir a los tribunales fuera beneficioso para nadie", dijo el deportista en la rueda de prensa previa al Masters de Augusta.

"Tengo fe en que nosotros y el DP World Tour vamos a encontrar una buena solución", agregó.

Las palabras de Rahm llegan semanas después de que se conociera que ha retirado la apelación que presentó ante el DP World Tour en 2024, cuando ingresó en LIV, a cuenta de las sanciones económicas impuestas por no jugar torneos del circuito europeo de golf que coincidían en fecha con los de la liga saudí.

El golfista vasco aseguró en marzo que estaba dispuesto a pagar las multas que tiene pendientes y firmar un acuerdo siempre que el circuito europeo solo le exija jugar cuatro torneos y no seis.

Con este acercamiento, Rahm dijo que es optimista sobre su participación en el Open de España de este año: "No quiero poner en cuestión ni en duda si voy a estar en el Open de España en octubre, así que no creo que haya amenaza de eso".

Pero una vez en Augusta (Georgia, EE.UU.), donde el jueves comienza el primer 'Major' de la temporada, Rahm indicó que este es el momento de centrarse en el campo y los hierros.

"No creo que esta sea la semana para estar hablando de esto, siendo el primer 'Major' del año y con lo importante que es esto para el golf en general y para todos nosotros", expuso.

Sobre la competición, 'Rahmbo' dijo que siente "cierta tranquilidad" al llegar a este torneo que no tenía antes de que se proclamara campeón del mismo en 2023 y aseguró que la clave para aspirar a la victoria será "saber cuándo ser agresivo y cuándo no".

"Para darte ciertas opciones hay que jugártela en algunos golpes. Es lo que hay y es parte del Masters, de cada grande del golf", explicó.

Además, volvió a poner de manifiesto la buena pretemporada que tuvo en invierno, en la que corrigió "algunos malos hábitos" que tenía incluso cuando ganó el Masters hace tres años.

El de este año será su décimo Masters, al que acude con la vitola de ser uno de los claros favoritos al título, no solo porque ya se vistió la chaqueta verde en 2023 y por su condición de exnúmero uno del mundo, sino por llegar a la cita en su mejor estado de forma en más de dos años.