China investiga acoso digital contra triple campeona olímpica Quan Hongchan por su peso

El organismo, dependiente de la Administración General de Deportes, indicó en un comunicado que ha iniciado actuaciones junto a autoridades deportivas de la provincia meridional de Cantón tras detectar "violencia en Internet, ataques maliciosos e información falsa" dirigidos contra la deportista y otros saltadores.

Según la nota, un centro de entrenamiento de Cantón presentó la denuncia ante la policía, mientras que la entidad aseguró que respaldará el uso de "medios legales" para proteger los derechos de los atletas y advirtió de que actuará con "tolerancia cero" una vez se verifiquen los hechos.

La asociación también condenó cualquier conducta que afecte a la salud física o mental de los deportistas o dañe la imagen del equipo nacional, y criticó la influencia de una "cultura de aficionados" que calificó de distorsionada.

El caso se produce después de que Quan, de 19 años, revelara recientemente en entrevistas que había considerado retirarse tras meses de presión pública y críticas en redes sociales, en especial por su peso y su estado físico tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Cada día, la gente me llamaba gorda, pero yo ya estaba pasando hambre", relató la clavadista, que reconoció que "incluso movimientos que antes no me daban miedo ahora me asustan", y que llegó a soñar con caerse de la plataforma.

En paralelo, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su apoyo a la saltadora y pidieron que "no se ponga demasiada presión" y que pueda "vivir feliz y con libertad" pese a las críticas.

En los últimos años, las autoridades chinas han intensificado las medidas contra el acoso a deportistas en Internet.

Durante los Juegos de París, la policía detuvo a varias personas por comentarios difamatorios y plataformas digitales sancionaron cientos de cuentas por incitar conflictos.

Asimismo, federaciones como la de tenis de mesa han denunciado una "cultura fanática" que afecta al rendimiento y la vida privada de los atletas, mientras algunos equipos han llegado a disolver clubes oficiales de seguidores para frenar comportamientos invasivos.