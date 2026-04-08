Juan Andrés Fuentes gana oro en el Torneo Apertura de Taekwondo WT

Juan Andrés tuvo una preparación de 2 meses para llegar con esfuerzo y dedicación a lo mas alto del podio del torneo de taekwondo WT, con la medalla de oro en su cuello, siendo el mejor en el tatami del COP, en el torneo que se desarrolló el fin de mes pasado.
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El taekwondista señaló que el camino empezó con “lucha de 2 rounds de 2:15.
La primera ronda me tocó con un oponente bastante difícil la verdad, que gracias que pude leer su movilidad se pude tener buenos resultados para llegar a la medalla oro en combate, por diferencia de 14-11”.
Las mejores academias
En la gran fiesta del taekwondo WT con atletas de distintas localidades se registraron estos resultados:
Gran Champion: La Hermandad;
Por Asociación: 1° La Hermandad, 2° Sang Mu, 3° Hankook;
Por Academia del interior: 1° La Hermandad, 2° Escuela Municipal de Villa Hayes, 3° Furia de Dragón de Coronel Oviedo;
Por Academia Central: 1° Sebefe Ñemby, 2° Escuela Municipal de Ñemby, 3° La Cueva de Adulan.