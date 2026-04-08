Jueves, 9 de abril de 2026

Redacción Deportes. La primera jornada de la vigésimo quinta edición de la Copa Sudamericana se cierra este jueves con los partidos Botafogo (Bra)-Caracas (Ven), Juventud (Uru)-Cienciano (Per), Carabobo (Ven)-Bragantino (Bra) y Macará (Ecu)-América de Cali (Col).

Buenos Aires. El fútbol argentino afronta desde hace décadas un conflicto entre clubes y jóvenes promesas que optan por emigrar antes de firmar su primer contrato profesional amparados en un polémico principio legal conocido como 'patria potestad', que ha desencadenado una decisión inédita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para impedir su convocatoria en las selecciones nacionales. Por Sebastián Rodríguez Mora.

Ciudad de México. La UNODC, en conjunto con la plataforma de transporte Uber y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, presentan la iniciativa “Mundial Sin Trata 2026” que busca poner el tema de la trata de personas en la agenda pública rumbo al Mundial de Fútbol.

Redacción deportes. Tras el encuentro Braga-Betis del miércoles, se completan este jueves la fase de ida de los cuartos de final de la Liga Europa con los partidos Friburgo-Celta, Bolonia-Aston Villa y Oporto-Nottingham Forest.

Madrid. El duelo entre el Crystal Palace inglés y el Fiorentina italiano destaca este jueves en la ida de los cuartos de final de la Liga Conferencia, la tercera competición europea por clubes y que se completa con los partidos Rayo Vallecano-AEK Atenas, Shahktar-AZ Alkmaar y Mainz-Estrasburgo.

Redacción deportes. El número uno mundial y defensor del título, el español Carlos Alcaraz, se enfrenta este jueves al argentino Tomás Martín Etcheverry, y el segundo del 'ránking', el italiano Jannik Sinner, se ve las caras con el checo Tomas Machac en los octavos de final del Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo.

Galdakao (España). La Itzulia-Vuelta al País Vasco afronta este jueves la cuarta etapa, con salida y llegada en Galdakao (Vizcaya), 167,2 kilómetros de recorrido y siete puertos con más de 3.200 metros de desnivel, propicia para ataques y escapadas en cotas intermedias. Sigue como líder de la general el francés Paul Seixas.

Redacción deportes. El norirlandés Rory McIlroy comienza este jueves la defensa del título en el Masters, primer 'major' de la temporada de golf y que se disputa en el legendario Augusta National, donde el estadounidense Scottie Scheffler, número uno mundial y vencedor hace dos años, lidera el amplio grupo de aspirantes a la chaqueta verde.

- Previa del Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial de Rallys.

- NBA: Toronto Raptors-Miami Heat y Washington Wizards-Chicago Bulls (23.00 GMT), Brooklyn Nets-Indiana Pacers y New York Knicks-Boston Celtics (23.30), Houston Rockets-Philadelphia 76ers (00.00) y Golden State Warriors-Los Angeles Lakers (02.00).

- Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (hasta 11). 4ª etapa: Galdakao-Galdakao (Vizcaya), de 167,2 km.

- Copa Libertadores. 1ª jornada de la fase de grupos: Rosario Central (Arg)-Independiente del Valle (Ecu) (FOTO) y Universidad Central (Ven)-Libertad (Par) (22.00 GMT), Platense (Arg)-Corinthians (Bra) (00.00) (FOTO) y Independiente Santa Fe (Col)-Peñarol (Uru) (02.00) (FOTO).

- Copa Sudamericana. 1ª jornada de la fase de grupos: Botafogo (Bra)-Caracas (Ven) (FOTO) y Juventud (Uru)-Cienciano (Per) (22.00 GMT) (FOTO) y Carabobo (Ven)-Bragantino (Bra) y Macará (Ecu)-América de Cali (Col) (00.30).

- Argentina. El fútbol argentino afronta desde hace décadas un conflicto entre clubes y jóvenes promesas que optan por emigrar antes de firmar su primer contrato profesional amparados en un polémico principio legal conocido como 'patria potestad', que ha desencadenado una decisión inédita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que involucra a las selecciones nacionales. (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial 2026. La UNODC, en conjunto con la plataforma de transporte Uber y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México presentan la iniciativa “Mundial Sin Trata 2026” que busca poner el tema de la trata de personas en la agenda pública rumbo al Mundial de Fútbol. (FOTO) (VÍDEO)

- Uruguay: Previa de la undécima jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril.

- Honduras. Finaliza la decimoséptima fecha del torneo hondureño Clausura con los partidos Juticalpa-Olancho, Choloma-Real España y Marathón-Motagua. (FOTO)

- Panamá. Panamá busca ante Aruba su pase a la próxima ronda de las eliminatorias de la Concacaf W 2026, que otorgará cupos al Mundial de Brasil 2027.

- Liga Europa. Cuartos de final, ida (FOTO): Friburgo-Celta, Bolonia-Aston Villa y Oporto-Nottingham Forest (19.00 GMT).

- Liga Conferencia. Cuartos de final, ida (FOTO): Rayo Vallecano-AEK Atenas (16:45 GMT).

. Resumen con el resto de partidos: Shahktar-AZ Alkmaar, Crystal Palace-Fiorentina y Mainz-Estrasburgo (19:00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 31ª jornada. Previa del partido del viernes: Real Madrid-Girona.

- Masters, en el Augusta National de Augusta, Georgia (EEUU) (hasta 12). (FOTO)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12). (FOTO)

- Torneo WTA 500 de Linz (Austria) (hasta 12).

- Previa de la primera ronda de la Copa Billie Jean King, que se juega entre viernes y sábado.

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Redacción EFE Deportes