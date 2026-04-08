Merlier firma un triplete histórico en el G.P. Escalda

En su segunda carrera de la temporada, Merlier (Wortegem-Petegem, 33 años) no faltó a la cita a la hora de la verdad, y logró levantar los brazos con un tiempo de 4h 23:21, a una media de 46,6 km/hora. Le siguieron en meta el checo Pavel Bittner (PicNic) y el francés Emilien Jeanniere (Total Energies).

El gran favorito, que también salió con 2 triunfos en el palmarés de esta prueba, el belga Jasper Philipsen (Alpecin) sólo pudo ocupar la octava plaza.

En la carrera considerada como "el mundial de esprinters" no suele faltar la escapada que ameniza el día hasta que los equipos interesados deciden echarla abajo. Pronto se despegaron 6 hombres: Carpenter, Duric, Dissel, Nat, Harteel y Killy.

Un sexteto que se entendió perfectamente en los 80 kilómetros iniciales en territorio neerlandés antes, preludio a la llegada a un circuito en Schoten al que había que dar 3 vueltas, con un tramo adoquinado en Broekstraat.

El Soudal de Merlier y el Unibet Rose Rockets de Groenewegen fueron los encargados de que la rebelión no se le fuera de las manos. De la escapada resistieron Dissel y Kwlly pero fueron atrapados dentro de la última vuelta al circuito.

Con el titulo en juego, el más veloz fue Merlier, quien logró poner su nombre en el álbum de oro del G.P Escalde por tercer años consecutivo.