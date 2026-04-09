El mexicano Olivas tiene con qué para ser de los mejores del mundo, asegura su entrenador

"Después de un campamento en Bolivia, donde trabajó duro, y otro en Creel, en la Sierra Madre de Chihuahua, ha mejorado y a partir de ahora puede mostrar otra cara en las grandes competencias; llega muy bien a la Copa", dijo Nava a Efe.

Olivas, de 28 años, y José Luis Doctor, monarca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, son las cabezas del equipo de México en la prueba de 42 kilómetros 195 metros de la Copa del Mundo, con sede en Brasilia el próximo domingo.

"Andrés se acomoda bien a las distancias largas, es rápido y ha respondido bien a los entrenamientos; esperamos que la combinación de rapidez, madurez y el aumento de kilómetros en los entrenamientos lo ayude el domingo", explicó Nava, subcampeón de la Copa Mundial del 2010 en la desaparecida prueba de 50 kilómetros.

Originario de Chihuahua, Olivas trabaja con Nava y con el medallista mundial de Atenas 1997 en 50 kilómetros, Miguel Ángel Rodríguez, quienes han asumido los cambios en el programa de la marcha y preparan al atleta con la idea de que sea protagonista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Después de la Copa Mundial, el atleta buscará el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo verano en Santo Domingo, siempre y cuando esa prueba se celebre, lo cual dependerá de que se reúnan al menos cinco países.

"De momento nos concentramos en el domingo, habrá calor y humedad y no se espera una competencia veloz; el ganador registrará alrededor de tres horas y Andrés está en condiciones de bajar por mucho su registro personal de 3h 10:41", señaló el entrenador.

Ese tiempo, el mexicano lo logró en una competición en febrero pasado en la Ciudad de México, que está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, lo cual significa que tiene un margen de mejoría.

"Se está caminando muy rápido, tanto en el medio maratón como en maratón y nosotros trabajamos para mantener a Olivas entre los mejores, porque el talento lo tiene", agregó Nava.

Andrés Olivas viajó hoy a Brasilia, donde tendrá entre sus principales rivales a japoneses, chinos, el húngaro Bence Venyercsán, el alemán Karl Junghannb, el sueco Perseus Karlstrom, el español Óscar Martínez, entre otros.