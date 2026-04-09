El presidente de la FIFA visita Argelia para apoyar el desarrollo del fútbol en el país

Infantino fue recibido por el presidente argelino, Abdelmadyid Tebún, a quien describió como un "experto" en fútbol y felicitó por la clasificación del país magrebí para la próxima Copa del Mundo, que consideró como un "gran logro" para un equipo que puede "crear grandes sorpresas" durante el torneo.

La delegación de la FIFA obsequió al presidente con una réplica del trofeo de la Copa del Mundo y una camiseta deportiva con el nombre del presidente.

Infantino visitó con el ministro de Deportes argelino, Walid Sadi, una escuela de la ciudad de Tlemcen, en el oeste del país, para inaugurar un estadio de minifútbol en el marco del programa FIFA Arena, proyecto creado por la instancia internacional y que tiene a Argelia como pionera en el continente africano.

Sadi celebró "el apoyo constante de la FIFA para el desarrollo del fútbol en Argelia" y añadió que la Federación Argelina "otorga un importancia peculiar al fútbol escolar, auténtica reserva de talento, y pilar importante para el porvenir del fútbol nacional".