Linz: Alexandrova y Samsonova, eliminadas en octavos

Ekaterina Alexandrova, #13 del mundo y vigente campeona del torneo, se vio ampliamente superada en una primera manga que se resolvió en apenas 25 minutos y en la que Karolina Pliskova completó hasta tres roturas de servicio consecutivas para acabar imponiéndose con un contundente 6-1.

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En el segundo set, Alexandrova cedió su primer servicio para, en el juego inmediatamente posterior, firmar una contrarrotura de la que no pudo sacar partido, pues perdió la segunda manga por 6-3 tras recibir un nuevo ‘break’ en el sexto juego.

Pliskova, #258 del ránking WTA, se llevó el encuentro por la vía rápida (6-1 y 6-3) cediendo tan solo cuatro juegos.

Además, la rusa Liudmila Samsonova, #21 del mundo, cayó derrotada ante la joven austriaca Lilli Tagge, que con tan solo 18 años volvió a dar la sorpresa en un partido que se decidió en el ‘tie-break’ del segundo set.

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Pese a su corta trayectoria en el circuito WTA, Tagge, que juega ante su público y venía de eliminar a la española Paula Badosa en primera ronda, puso en apuros a su oponente prácticamente desde el arranque con una rotura de servicio en el primer juego.

La austriaca, 117 del ránking WTA, pudo encarrilar pronto la primera manga, que terminó llevándose por 6-2 tras lograr un segundo ‘break’ en el séptimo juego.

El segundo set arrancó como terminó el primero, con Samsonova cediendo su segundo saque y yendo a remolque hasta el tramo final, cuando logró revertir un 4-2 y forzar el 6-6, aunque acabó cayendo por 13-11 en un desempate en el que salvó hasta tres bolas de partido.

Así, Pliskova se verá las caras en cuartos de final ante la croata Donna Vekic, #104 de la WTA, que ha certificado su pase a la siguiente ronda sin llegar a disputar su encuentro debido a la incomparecencia de su oponente, la ucraniana Anhelina Kalinina.

La próxima rival de Tagger saldrá de la vencedora del duelo entre la alemana Tamara Korpatsch y la austriaca Anastasia Potapova. EFE