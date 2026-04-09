Manu Lama entrena al margen y es duda ante la Cultural Leonesa

La presencia de Manu Lama ejercitándose en solitario fue la principal novedad del entrenamiento realizado este jueves por los rojiblancos en su ciudad deportiva, segundo de la semana y que estuvo abierto a los medios en su totalidad.

El central madrileño es un jugador clave en los esquemas del técnico José Rojo ‘Pacheta’ y se recupera de unas molestias en el pubis que ya le hicieron ser baja en el partido que jugó su equipo el lunes en el campo del Castellón, donde perdió por 3-2.

Su evolución durante la semana determinará si puede jugar o no el domingo contra la Cultural Leonesa un choque clave para ambos equipos en su pugna por la permanencia y para el que es duda.

Pacheta tampoco tuvo a su disposición en la sesión de este jueves al lateral Pau Casadesús, que sigue de baja recuperándose de una lesión muscular y que es la única ausencia segura a día de hoy de los rojiblancos ante la Cultural Leonesa.

Varios jugadores del Granada abandonaron el entrenamiento de este jueves antes su conclusión por diferentes molestias físicas o por gestión de sus cargas de trabajo, pero todos estarán disponibles para el vital partido del domingo.