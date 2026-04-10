Polideportivo
10 de abril de 2026 - 22:19

Podios tricolores en el Máster de Remo que se disputa en la Bahía de Asunción

Gisele Barrail (i) y Rocío Valdez con sus medallas de oro.
Gisele Barrail (i) y Rocío Valdez con sus medallas de oro.Gentileza

Este viernes prosiguieron las competencias por el IV Encuentro Sudamericano Máster de Remo ASU2026, en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá, registrándose nuevas medallas doradas para la delegación paraguaya.

Por ABC Color

El certamen de remo prosigue este sábado y culminará el domingo.

Lea más: Remo: Gran inicio del Campeonato Sudamericano Máster, en la Bahía de Asunción

Se colgaron medallas de oro:

Rubén Sosa, en ME1X;

Gabriel Preda-Juan Martínez-Martín Pineda-José Velázquez, en MC4X;

Ciro Figari y Juan Martínez, en MD2X;

Gisele Barrail y Víctor Servín, en XF2X, así como Gisele también en el doble par femenino, junto a Rocío Valdez.

También hubo plata en el 8 par sin timonel femenino, con Liliana Sánchez, Vanesa Gaona, Alicia Villalba, Claudia Netto, Silvia Hellweg, Diana Rufinelli, Fanny Canela y Mónica La Fuente, así como en doble par masculino, con Alberto Soler-Roberto Lacasa.

La legión guaraní conquistó muchas preseas este viernes.
La legión guaraní conquistó muchas preseas este viernes.

Más plata en MB4, con Emilio Giménez, Ricardo Candia, Daniel Sosa y Mateo Irrazábal, también en MG2X, con Benjamín Real-Diego Villasanti.

La legión guaraní también sumó en medallero varias preseas de bronce.