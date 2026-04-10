Podios tricolores en el Máster de Remo que se disputa en la Bahía de Asunción

El certamen de remo prosigue este sábado y culminará el domingo.
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Se colgaron medallas de oro:
Rubén Sosa, en ME1X;
Gabriel Preda-Juan Martínez-Martín Pineda-José Velázquez, en MC4X;
Ciro Figari y Juan Martínez, en MD2X;
Gisele Barrail y Víctor Servín, en XF2X, así como Gisele también en el doble par femenino, junto a Rocío Valdez.
También hubo plata en el 8 par sin timonel femenino, con Liliana Sánchez, Vanesa Gaona, Alicia Villalba, Claudia Netto, Silvia Hellweg, Diana Rufinelli, Fanny Canela y Mónica La Fuente, así como en doble par masculino, con Alberto Soler-Roberto Lacasa.
Más plata en MB4, con Emilio Giménez, Ricardo Candia, Daniel Sosa y Mateo Irrazábal, también en MG2X, con Benjamín Real-Diego Villasanti.
La legión guaraní también sumó en medallero varias preseas de bronce.