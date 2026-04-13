Menor al volante chocó contra columna y árbol en Ñemby

Un accidente de tránsito se registró en la noche del domingo sobre la avenida Caaguazú, en Ñemby, donde una menor de edad que conducía un automóvil.

El percance ocurrió cuando un automóvil Toyota Ractis circulaba con dirección al centro de Ñemby. En un momento dado, la conductora perdió el control del rodado, presuntamente a causa de la pista mojada.

El vehículo terminó impactando contra una columna ubicada en el paseo central y posteriormente contra un árbol, quedando con importantes daños materiales.

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Conductora menor iba acompañada por adultos

De acuerdo con el informe policial, la conductora era menor de edad y estaba acompañada por dos personas mayores.

El oficial interviniente señaló que se desconoce por qué la adolescente estaba al mando del vehículo, teniendo en cuenta la presencia de adultos en el habitáculo.

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No hubo heridos en el accidente

A pesar de la magnitud del impacto, tanto la conductora como sus acompañantes resultaron ilesos, según confirmaron los agentes de la Comisaría 54ª Central que intervinieron en el hecho.

Asimismo, se descartó la participación de otros vehículos en el accidente.

Darán intervención a la Fiscalía

El caso será comunicado al Ministerio Público, que deberá convocar a los padres de la menor para determinar responsabilidades.

Desde la Policía también indicaron que, por tratarse de una menor de edad, no corresponde la realización de la prueba de alcoholemia sin orden fiscal o judicial.