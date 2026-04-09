Remo: Gran inicio del Campeonato Sudamericano Máster, en la Bahía de Asunción

La organización corre por cuenta del Departamento de Remo del Club Nacional de Regatas El Mbiguá y es anfitrión por tercera ocasión.

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La ceremonia inaugural se realizó anoche, en el salón del Mbiguá, donde se brindaron detalles del certamen, presentación de equipos, premios y sobretodo, haciendo hincapié en la gran hermandad sudamericana en esta disciplina deportiva.

En la mañana arrancaron las justas y se pudo observar un gran nivel de competencia, con remeros de élite máster provenientes de nueve países del Cono Sur.

Las competencias se extenderán hasta el domingo, luego se realizará un almuerzo de confraternidad, y a partir de las 14:00, la ceremonia de clausura con la entrega de premios a los mejores del certamen.