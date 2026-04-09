Polideportivo
09 de abril de 2026 - 19:09

Remo: Gran inicio del Campeonato Sudamericano Máster, en la Bahía de Asunción

Espectacular inicio del “Suda” Máster de Remo, en la Bahía, a partir de este jueves.
Espectacular inicio del “Suda” Máster de Remo, en la Bahía, a partir de este jueves.Guillermo Caballero

Este jueves se inició con gran concurrencia y excelente organización el Campeonato Sudamericano Máster de Remo, que tiene como escenario la cancha de la tradicional Bahía de Asunción

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La organización corre por cuenta del Departamento de Remo del Club Nacional de Regatas El Mbiguá y es anfitrión por tercera ocasión.

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La ceremonia inaugural se realizó anoche, en el salón del Mbiguá, donde se brindaron detalles del certamen, presentación de equipos, premios y sobretodo, haciendo hincapié en la gran hermandad sudamericana en esta disciplina deportiva.

El Mbiguá recibe al Sudamericano Máster de Remo, hasta el domingo.
El Mbiguá recibe al Sudamericano Máster de Remo, hasta el domingo.

En la mañana arrancaron las justas y se pudo observar un gran nivel de competencia, con remeros de élite máster provenientes de nueve países del Cono Sur.

Espectacular vista del club, con los distintos equipos que copan la playa mbigüense.
Espectacular vista del club, con los distintos equipos que copan la playa mbigüense.

Las competencias se extenderán hasta el domingo, luego se realizará un almuerzo de confraternidad, y a partir de las 14:00, la ceremonia de clausura con la entrega de premios a los mejores del certamen.