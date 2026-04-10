Rudiger, Carreras y Trent, ausentes en la lista contra el Girona, en la que entra Mendy

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha facilitado la lista de jugadores con las que cuenta para el encuentro que abre la jornada 31 de LaLiga, en la que entra por primera vez el lateral derecho del filial Jesús Fortea, informa el club blanco en su cuenta de X.

Arbeloa ha optado por dar descanso a Rudiger, Carreras y Alexander-Arnold con vistas al decisivo partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich en Alemania el próximo miércoles, en la que el conjunto blanco debe remontar el 1-2 de la ida en el Bernabéu.

La novedad es Mendy, quien apenas ha participado en cinco encuentros esta temporada. En LaLiga, jugó contra el Betis, en el Bernabéu, el 4 de enero; y contra el Celta, en Balaídos, el 6 de marzo. También dispuso de minutos en la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético, en enero, y en dos partidos de la Liga de Campeones.

Fue en el segundo de estos, la ida de los octavos de final contra el Manchester City el pasado 11 de marzo, cuando se lesionó y fue sustituido al descanso. El parte médico de su dolencia: lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esta semana, el lateral completó sus primeros entrenamientos con el grupo.

El técnico madridista confirmó ayer, viernes, que el central brasileño Eder Militao, quien ya dispuso de minutos ante el Mallorca y el Bayern Múnich tras regresar de su lesión, Camavinga y Bellingham serían de la partida contra el Girona. Además, apuntó que Mendy "posiblemente" podría disponer de minutos.

Siguen ausentes el belga Thibaut Courtois, con una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, y el delantero brasileño Rodrygo, afectado por una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Ambos continúan sus procesos de recuperación y no entrenan todavía con el equipo.

El equipo blanco acumula dos derrotas consecutivas contra el Mallorca (2-1) y en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich (1-2).

La lista completa de convocados la forman los porteros Lunin, Fran González y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Asencio, Fran García, Mendy, Huijsen y Fortea; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Yáñez.