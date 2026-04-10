Viernes, 10 de abril de 2026

Madrid. El Real Madrid, alejado a siete puntos del líder, el Barcelona, tras perder hace seis días en Mallorca, y derrotado por el Bayern en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, recibe este viernes al duodécimo, el Girona, en el inicio de la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports.

Los Ángeles (EE.UU.). Ganar un sorteo nunca había sido tan caro: los tickets de venta anticipada para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles han transformado un evento deportivo de unión mundial en un reservado VIP. Con una tasa del 24 % de gastos de gestión y pases que rondan los 5.000 dólares, entrar al Olimpo es un lujo. Por Mikaela Viqueira

Eibar (España). La quinta y penúltima etapa de la Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco, la más dura la presente edición, se disputa este viernes sobre un recorrido de 176,2 kilómetros con salida y meta en Eibar (Guipúzcoa) y a la que sale como líder el joven ciclista francés Paul Seixas.

Redacción Deportes. La Copa Billie Jean King femenina de tenis empieza entre este viernes y el sábado con siete eliminatorias de la primera ronda: Australia-Gran Bretaña, en Melbourne; Eslovenia-España, en Portoroz; Italia-Japón, en Velletri; Bélgica-EEUU, en Ostende; Kazajistán-Canadá, en Astana; Suiza-Rep. Checa, en Biel; y Polonia-Ucrania, en Gliwice.

Redacción Deportes. El británico Elfyn Evans (Toyota) defiende el liderato en el Rally de Croacia, cuarta prueba del Campeonato del Mundo de 2026, la primera del año sobre asfalto, que vuelve al calendario tras un año de ausencia y se disputa entre el viernes y el domingo.

- Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial de Rallys (hasta 12). Ocho tramos, el último a las 16.04 GMT.

- NBA: Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets-Detroit Pistons y Washington Wizards-Miami Heat (23.00 GMT), Boston Celtics-New Orleans Pelicans, Indiana Pacers-Philadelphia 76ers y New York Knicks-Toronto Raptors (23.30), Chicago Bulls-Orlando Magic, Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets y San Antonio Spurs-Dallas Mavericks (00.00), Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder (01.00), Houston Rockets-Minnesota Timberwolves y Utah Jazz-Memphis Grizzlies (01.30), Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers y Sacramento Kings-Golden State Warriors (02.00) y Los Angeles Lakers-Phoenix Suns (02.30).

- Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (hasta 11). 5ª etapa, la más dura de la edición, con salida y llegada en Eibar sobre un recorrido de 176,2 kilómetros.

- España. LaLiga EA Sports. 31ª jornada (FOTO) (VÍDEO): Real Madrid-Girona (19.00 GMT).

- Liga inglesa (jornada 32): West Ham-Wolwerhampton (19:00 GMT).

- Liga francesa (jornada 29): Marsella-Metz (19:05 GMT).

- Liga de Naciones femenina de la CONMEBOL: Perú-Uruguay, Paraguay-Ecuador, Ciolombia-Venezuela, Chile-Argentina (FOTO).

- Masters, en el Augusta National de Augusta, Georgia (EEUU) (hasta 12). (FOTO)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12). (FOTO)

- Torneo WTA 500 de Linz (Austria) (hasta 12).

- Copa Billie Jean King. Ronda 1 (y 11): Eslovenia-España, en Portoroz; Italia-Japón, en Velletri; Bélgica-EEUU, en Ostende; Australia-Gran Bretaña, en Melbourne; Kazajistán-Canadá, en Astana; Suiza-Rep. Checa, en Biel; y Polonia-Ucrania, en Gliwice. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes