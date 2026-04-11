Polideportivo
11 de abril de 2026 - 16:28

Andreeva y Potapova, por el título en Linz

Anastasia Potapova (25 años), finalista en Linz, Austria.
Anastasia Potapova (25 años), finalista en Linz, Austria.182243+0000 BARBARA GINDL

La rusa Mirra Andreeva, primera cabeza de serie, avanzó sin problemas a su segunda final en 2026 tras su victoria en sets corridos sobre la rumana Elena-Gabriela Ruse sobre la tierra batida de Linz. Su rival en la definición será Anastasia Potapova.

Por ABC Color

En un torneo donde no figura ninguna de las nueva primeras raquetas femeninas del mundo, la jugadora rusa de 18 años, Mirra Andreeva, se impuso 6-4, 6-1 en la localidad austriaca sobre Elena-Gabriela Ruse y se aseguró un enfrentamiento el domingo con la austriaca nacida en Rusia, Anastasia Potapova.

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Andreeva buscará el domingo su segundo título de la temporada tras el logrado en Adelaida (Australia) en enero. Potapova, #97 del mundo, campeona en Linz en 2023, aseguró su clasificación a la final al eliminar también en dos sets, 6-4, 6-2, a la croata Donna Vekic.

Será el cuarto enfrentamiento entre Potapova y Andreeva, con ventaja de 2-1 para la primera, aunque perdió su último duelo. AFP