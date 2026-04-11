Andreeva y Potapova, por el título en Linz

En un torneo donde no figura ninguna de las nueva primeras raquetas femeninas del mundo, la jugadora rusa de 18 años, Mirra Andreeva, se impuso 6-4, 6-1 en la localidad austriaca sobre Elena-Gabriela Ruse y se aseguró un enfrentamiento el domingo con la austriaca nacida en Rusia, Anastasia Potapova.

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Andreeva buscará el domingo su segundo título de la temporada tras el logrado en Adelaida (Australia) en enero. Potapova, #97 del mundo, campeona en Linz en 2023, aseguró su clasificación a la final al eliminar también en dos sets, 6-4, 6-2, a la croata Donna Vekic.

Será el cuarto enfrentamiento entre Potapova y Andreeva, con ventaja de 2-1 para la primera, aunque perdió su último duelo. AFP