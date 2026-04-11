Auger-Aliassime y Casper Ruud, bajas de última hora en Barcelona

Casper Ruud, campeón del ATP 500 barcelonés en 2024, tuvo que retirarse en los octavos de final de Montecarlo, precisamente ante Auger-Aliassime, por una lesión en el gemelo derecho de la que aún no se ha recuperado.

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El canadiense, que cayó en la ronda siguiente del abierto monegasco ante el italiano Jannik Sinner, también ha alegado problemas físicos para renunciar a disputar su cuarto Godó, donde nunca ha superado los cuartos de final.

El evento se desarrollará entre el lunes 13 y el domingo 19 próximos. EFE