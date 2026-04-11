Polideportivo
11 de abril de 2026 - 16:54

Auger-Aliassime y Casper Ruud, bajas de última hora en Barcelona

Félix Auger-Aliassime (25 años), baja en Barcelona por lesión.
Félix Auger-Aliassime (25 años), baja en Barcelona por lesión.SEBASTIEN NOGIER

El canadiense Félix Auger-Aliassime, séptima raqueta de la clasificación mundial, y el noruego Casper Ruud, #12 de la ATP, son bajas de última hora en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, informó la organización.

Por ABC Color

Casper Ruud, campeón del ATP 500 barcelonés en 2024, tuvo que retirarse en los octavos de final de Montecarlo, precisamente ante Auger-Aliassime, por una lesión en el gemelo derecho de la que aún no se ha recuperado.

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El canadiense, que cayó en la ronda siguiente del abierto monegasco ante el italiano Jannik Sinner, también ha alegado problemas físicos para renunciar a disputar su cuarto Godó, donde nunca ha superado los cuartos de final.

El evento se desarrollará entre el lunes 13 y el domingo 19 próximos. EFE