Osasuna y Betis se ven las caras en un duelo directo por entrar en Europa

Osasuna recibe a un Betis, que se halla implicado en la Liga Europa y los primeros puestos de la competición nacional, en El Sadar con la intención de hacer valer su fortaleza como local y dar un paso más hacia los puestos europeos, tras el empate cosechado en Vitoria en la última jornada.

Osasuna afronta un nuevo desafío en casa recibiendo a Real Betis, en un duelo directo con aroma europeo. Los rojillos llegan tras empatar 2-2 en Vitoria, un resultado que, aunque dejó sensaciones encontradas, mantiene viva una dinámica positiva que quieren prolongar ante su afición. El encuentro se presenta como una oportunidad clave para seguir escalando posiciones en la tabla.

Su entrenador, Alessio Lisci, ha reconocido que el Betis es un rival "que no se le da bien" al conjunto navarro, sobre todo en El Sadar, pero ha destacado que el equipo está mentalizado de cara al encuentro del domingo.

El conjunto navarro ha convertido El Sadar en un auténtico fortín. Jugar en Pamplona es prácticamente sinónimo de sumar puntos, con solo dos derrotas como local en lo que va de temporada. Este rendimiento les sitúa como el quinto mejor equipo en casa de toda la categoría, un dato que refuerza su candidatura a pelear por objetivos ambiciosos en el tramo final del curso.

Actualmente noveno con 38 puntos, Osasuna tiene a tiro los puestos europeos, replicando una situación muy similar a la vivida la pasada campaña. La regularidad mostrada, especialmente ante su público, ha sido clave para mantenerse en la pelea, y el duelo ante el Betis puede marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones continentales.

El entrenador de Osasuna no cree que la competición europea pase factura a los béticos, ya que "tienen una plantilla montada para jugar las dos competiciones". En todo caso, ha agregado, "nosotros tenemos que ir a jugar nuestro partido y ya está; no podemos estar pensando en cómo llegan ellos, cómo no... Nosotros a lo nuestro".

En el apartado individual, todas las miradas apuntan al regreso de Víctor Muñoz a la titularidad, un movimiento que podría aportar frescura al equipo. En punta, Ante Budimir volverá a ser la referencia ofensiva, confiando en su olfato goleador para desequilibrar el encuentro y acercar a los rojillos a una nueva victoria en casa.

El Betis llega a Pamplona inmerso en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa, que la empezó el pasado miércoles en Portugal con un empate a uno ante el Sporting de Braga y que deberá cerrar el próximo jueves en el estadio de La Cartuja.

La trascendencia de esa cita continental y la posibilidad de entrar en las semifinales del segundo torneo europeo y se ve alterada con otro encuentro de mucho interés, pues debe defender la quinta plaza en la clasificación de LaLiga, posición que este curso puede tener el premio añadido de entrar en la próxima edición de la Liga de Campeones.

El entrenador de los verdiblancos, el chileno Manuel Pellegrini, no para de recordar la importancia que tiene no despistarse en LaLiga, en la que el Celta está con ganas de arrebatar esa quinta posición y más después de que el Betis haya enlazado hasta seis jornadas seguidas sin ganar en el torneo doméstico.

Para el encuentro de El Sadar, Pellegrini, después de utilizar en Braga a Pau López como portero, volvería a poner de titular al que lo hace habitualmente en LaLiga, Álvaro Vallés, mientras que también parece que saldrá de inicio en Pamplona el central brasileño Natan de Souza, quien no podrá jugar el jueves en la Liga Europa por sanción.

Ante el Braga tampoco puede jugar, al no estar inscrito, el mediapunta argentino Giovani Lo Celso, quien además se encuentra en la fase final para alcanzar el tono físico y de competición tras una larga lesión y que incluyo es la gran novedad en la lista de convocados para viajar a la capital navarra.

Pellegrini también anunció este sábado en su comparecencia de prensa que, por mermas físicas, aún no están disponibles el mediapunta Isco Alarcón, el lateral izquierdo dominicano Junior Firpo y el lateral derecho canterano Ángel Ortiz, mientras que desveló la presencia del delantero congoleño Cédric Bakambu, después de que retrasara en demasía la vuelta al club tras la presencia con la selección nacional de su país.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez; Marc Roca, Altimira; Aitor Ruibal, Fidalgo, Abde; y Cucho Hernández.