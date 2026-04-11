Pello Bilbao anuncia su retirada a final de temporada

Bilbao, de 36 años, debutó como profesional en 2011 con el equipo Euskaltel-Euskadi, del que posteriormente salió para militar en el Caja Rural-Seguros RGA y el Astana. En 2020 llegó al Bahrain Victorious, en el que afronta su séptima temporada.

En su palmarés destacan dos etapas del Giro de Italia en 2019, una etapa del Tour de Francia en 2023, una etapa de la Vuelta al País Vasco en 2022 y el oro en el Campeonato de España de contrarreloj en 2020.

Como profesional ha participado en siete Giros de Italia, cinco Vueltas a España y cinco Tour de Francia, siendo su sexto puesto en la ronda francesa de 2023 su mejor resultado.

"Ha sido un verdadero placer y al final de esta temporada será hora de decir adiós. Sé que echaré de menos el ciclismo, pero también entiendo lo exigente que es mantener el máximo rendimiento año tras año. Requiere muchísima energía, y la nueva generación llega más fuerte que nunca. Para mí, el ciclismo es algo que hay que vivir al 100%, y cuando ya no puedes dar el 100%, es hora de seguir adelante y comenzar un nuevo capítulo", dijo este sábado el ciclista vasco.

"Esta temporada, en algunas carreras, incluso me he sentido más nervioso de lo normal, sabiendo que podría ser la última vez que las viva. Cada carrera, cada momento se siente más importante. Solo quiero demostrar de lo que soy capaz una última vez. Va a ser una temporada especial. Quiero terminarla de la mejor manera posible, ya sea logrando un resultado especial o simplemente haciendo bien mi trabajo y contribuyendo a crear grandes carreras", declaró.

El ciclista de Guernica y Luno subrayó la "suerte de nacer en Euskadi, un lugar donde el ciclismo es tan especial y que cuenta con una cultura ciclista muy arraigada, con muchísima gente involucrada en escuelas y carreras, todo ello contribuyendo a crear oportunidades".

"Ese entorno me facilitó disfrutar del deporte, rendir al máximo y demostrar de lo que era capaz", subrayó el ciclista vasco, para el que lo "realmente apasiona del ciclismo es su lado creativo".

"La capacidad de crear algo, de montar un espectáculo. Por supuesto, los resultados importan, sobre todo para el equipo, pero siempre valoraré momentos como el que compartí con Damiano Caruso en el Giro de Italia: atacar juntos, luchar por la victoria y, al final, ayudarle a lograr algo especial. Son momentos que jamás olvidaré", apuntó.

Para el director general del Bahrain Victorious, Milan Erzen, el ciclista español siempre ha ofrecido "un rendimiento sólido de forma constante que ha ayudado a grandes resultados para el equipo".

"Sabemos que aún es capaz de rendir al máximo nivel, y estamos emocionados de ver lo que puede hacer en sus últimas carreras. Esperamos que disfrute cada momento en el pelotón y siga creando grandes recuerdos, mientras mira hacia el futuro con optimismo y éxitos más allá de su carrera ciclista", concluyó.