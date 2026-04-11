Rahm: "Estoy bastante frustrado"

Rahm entregó una tarjeta de 73 golpes, 1 sobre el par, con 3 birdies y 4 bogeys, luego de iniciar el torneo con muy mal pie el jueves con 78 golpes, aunque el viernes logró superar el corte al límite tras firmar 70.

"Más de lo mismo", dijo Rahm en rueda de prensa tras completar la ronda. "Estoy bastante frustrado en general. No sé si es el swing o si es el proceso. Tendré que pensarlo después de comer algo, porque estoy un poco… no perdido, pero sí frustrado", explicó.

"No siento que lo esté haciendo tan mal como reflejan los golpes, pero hay algunos que, de verdad, han sido muy malos", añadió Rahm, campeón en Augusta en 2023.

Rahm, con un +5, está provisionalmente a 17 golpes del líder, el norirlandés Rory McIlroy. El de Barrika ocupa la posición 47, prácticamente cerrando la tabla.

"Este campo hay que jugarlo muy bien y, aun así, nunca perdona", dijo, al reflexionar sobre las oportunidades perdidas.