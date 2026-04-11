Sábado, 11 de abril de 2026

Redacción Deportes. El Barcelona, líder destacado de la LaLiga EA Sports, recibe en el derbi catalán al Espanyol y podría aumentar su diferencia con el segundo, el Real Madrid, tras un nuevo tropiezo de los blancos que empataron (1-1) el viernes con el Girona, mientras que su rival en los cuartos de la Liga de Campeones, el Atlético, visita al Sevilla.

Además se juegan los partidos de la trigésima primera jornada Real Sociedad-Alavés y Elche-Valencia.

Redacción Deportes. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, busca este sábado un puesto en la final del Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo frente al monegasco Valentin Vacherot mientras que en la otra semifinal se enfrentan el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, segunda y tercera raqueta del circuito, respectivamente.

San Sebastián. Con la general sentenciada a favor de la joven estrella francesa del pelotón, Paul Seixas (Decathlon), que ha ganado tres etapas, la Itzulia Basque Country 2026, carrera del UCI WorldTour, llega a su fin con un cierre con salida en Antzuola y llegada en Bergara, en Guipúzcoa, y un recorrido de 135,4 kilómetros que acumula casi 3.000 metros de desnivel.

Ciudad de Panamá. Panamá se prepara para recibir a las futuras estrellas del deporte continental en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se celebrarán del 12 al 25 de abril con la participación de más de mil deportistas de 15 países, que competirán en 23 disciplinas.

Río de Janeiro. Flamengo y Fluminense protagonizan este domingo la cuadringentésima sexagésima (460) edición del Fla-Flu, uno de los mayores clásicos del fútbol brasileño y que se considera un patrimonio cultural tan representativo de Río de Janeiro como las escolas de samba del carnaval. Por Carlos A. Moreno

Bogotá. Millonarios e Independiente Santa Fe ofrecerán este domingo una nueva edición del clásico bogotano, una de las rivalidades más grandes del fútbol colombiano que desde 1948 ha visto definiciones de un título de liga, grandes goleadas y polémicas que aún hoy son recordadas por los aficionados. Por Jorge Gil Ángel.

- Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial de Rallys (hasta 12). Ocho tramos, el último a las 15.22 GMT.

- España, Liga Endesa. Jornada 26 (FOTO)(-2 GMT): Casademont Zaragoza-Hiopos Lleida (18.00), Río Breogán-MoraBanc Andorra (19.00), La Laguna Tenerife-Bàsquet Girona (20.00) y UCAM Murcia-Covirán Granada (21.00).

- Acaba la Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (hasta 11). 6ª y última etapa, con salida y llegada en Bergara y un recorrido de 135,4 kilómetros.

- Previa de la 123 París-Roubaix en Francia. "El Infierno del Norte" ofrece otro gran duelo entre Pogacar, que persigue su primera Roubaix, y Van der Poel, quien en caso de ganar seria el primero con 4 triunfos en el palmarés. (INFOGRAFÍA)

- España. LaLiga EA Sports. 31ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Real Sociedad-Alavés (14.00), Elche-Valencia (16.15), Barcelona-Espanyol (18.30) y Sevilla-Atlético de Madrid (21.00).

- Liga inglesa (jornada 32)(-2 GMT): Arsenal-Bournemouth (13:30), Brentford-Everton (16:00), Burnley-Brighton (16:00), Liverpool-Fulham (18:30)

- Liga alemana (jornada 29)(-2 GMT): Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (15:30) y Sankt Pauli-Bayern Múnich (18:30).

- Liga italiana (jornada 32)(-2 GMT): Milan-Udinese (18:00) y Atalanta-Juventus (20:45).

- México: El líder Guadalajara visitará al Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa en la decimocuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano, en la que América recibirá a Cruz Azul, Atlas a Monterrey, Pachuca al Santos Laguna y Querétaro al Necaxa.

- Argentina: Continúa la decimocuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Deportivo Riestra-Instituto, Independiente Rivadavia-Argentinos Juniors, Estudiantes-Unión, Boca Juniors-Independiente y Estudiantes de Río Cuarto-Barracas Central

- Previa de la decimoctava jornada del torneo Clausura de Honduras.

- Masters, en el Augusta National de Augusta, Georgia (EEUU) (hasta 12). (FOTO)

- Previa de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se celebrarán en Panamá del 12 al 25 de abril con la participación de más de mil deportistas de 15 países en 23 disciplinas.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12). (FOTO)

- Torneo WTA 500 de Linz (Austria) (hasta 12).

- Sorteo del cuatro principal del ATP 500 Barcelona Open Banco Sabadell-Trofeo Conde de Godó 2026. RCT Barcelona-1899 (12.00)

- Copa Billie Jean King. Ronda 1 (y 11): Eslovenia-España, Italia-Japón, en Velletri; Bélgica-EEUU, en Ostende; Australia-Gran Bretaña, en Melbourne; Kazajistán-Canadá, en Astana; Suiza-Rep. Checa, en Biel; y Polonia-Ucrania, en Gliwice. (FOTO)

- Grand National, en el hipódromo Aintree, en Liverpool (Reino Unido) (15.00 GMT).

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Redacción EFE Deportes