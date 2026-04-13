Capello resalta el "estilo español" de Fàbregas: "Es un chaval con un futuro muy bueno"

"Es un entrenador que ha hecho algo diferente en Italia. El estilo español, con el estilo más rápido que quiere él, ha sido importante para los entrenadores italianos", respondió en castellano a preguntas de EFE en el marco de la entrega del premio Enzo Bearzot a Fàbregas, un galardón que se otorga en Italia al mejor entrenador del año.

Capello, que también recibió en esta ceremonia el premio a la carrera, agregó que, a diferencia de los italianos, cuyo fútbol está en el punto de mira después del fracaso de su selección, que no se clasificó para el próximo Mundial, "los españoles están ganando en toda Europa".

Según el mítico exentrenador de Milán, Real Madrid, Juve o Roma, y exseleccionador de Inglaterra, el premio "es una cosa muy importante para el fútbol español". "Yo creo que Fàbregas ha hecho un trabajo fantástico, entrenando en segunda, después llegando en primera. En este momento, luchando para llevar a su equipo a un sitio en la Liga de Campeones", agregó.

"Después es un chaval, porque como entrenador es un chaval. Yo pienso que por delante tiene un futuro muy, muy, muy bueno", recalcó.

"Juega con mucha sencillez, muy rápido y busca ir en vertical, algo que nosotros hemos perdido. El proceso de la pelota lo hace siempre hacia adelante (...) Con una propuesta de estilo español. Hablamos de la escuela española", subrayó.

Fàbregas es la pieza clave del Como, un club que en cinco años ascendió de la Serie D hasta la máxima categoría y que ahora atraviesa un momento dulce, peleando por clasificarse para la Liga de Campeones, una competición que nunca ha disputado.

A falta de seis jornadas, lo separan solo dos puntos del cuarto puesto, ocupado por el Juventus.

Bajo su dirección, el Como ha desarrollado un estilo ofensivo y vistoso, convirtiéndose en una de las revelaciones del campeonato italiano y alcanzando por primera vez en su historia las semifinales de la Copa Italia, cuya vuelta jugará el próximo 21 de abril frente al Inter de Milan.