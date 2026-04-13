Freire y su exesposa piden "respetar la presunción de inocencia" en un comunicado conjunto

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en el día de hoy que afectan directamente a nuestra unidad familiar, solicitamos a todos los medios de comunicación, que siempre nos han tratado con respeto y consideración, la máxima reserva y discreción en un asunto de carácter íntimo y personal que, a nuestro entender, no debería ser objeto de interés público", expresan en el comunicado.

La pareja, según la nota, asegura que "parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos, extremo que confiamos quede aclarado en el marco del procedimiento legal correspondiente".

También recuerdan "la importancia de respetar la presunción de inocencia y de evitar juicios paralelos o conclusiones precipitadas sobre una cuestión especialmente delicada, que afecta no solo a adultos, si no también a los menores de edad de nuestro entorno familiar".

El comunicado agradece "la atención, la prudencia y la comprensión de los medios de comunicación y de la opinión pública en estos momentos."

Óscar Freire ha sido condenado a nueve días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja en un juicio rápido que se ha celebrado este lunes y ha acabado en acuerdo.

Además, el titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega (Cantabria, España) le ha impuesto la prohibición de comunicarse o acercarse a su ex mujer a menos de 200 metros durante seis meses.

El exciclista ha reconocido los hecho y ha admitido la pena solicitada por la fiscalía, a la que se ha adherido la acusación particular que ejerce su expareja, según ha informado esta tarde en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.